  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق للتلاميذ المقبلين على امتحانات الفصل الثالث

تهنىة

ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي::
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
9,480
النقاط
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محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


اليوم أسوأ يزم وهو يزم ميلادي ..لا أجد كلمات عما أشعر به في يومي أهلي فرحوا استقبلوني اقامو الوليمة جاء الأهل والأقارب نظرو لي ابتسمو جلبو الهدايا ومضت الايام وبدأت اكبر وكل عيد ميلاد كان الوالد رحمه الله لا ينساني ابدا حفلة وصديقلت وهدايا كنت اصغر فتاة ربما من يهديها والدها بدل اللعب اشياء من ذهب أكبر من سنها كان يقول دعوها فهي اميرتي مدللة ابنتي ولدت مريضة وانا سأدللها هي كنزي وذهبي كيف ىا اهظيها الذهب ..مرت ةيام بدأت اكبر ارفع رأسه علاماتي عالية جدا الاولى دائما تكريمات مدرسية وكل سنة حفلة ميلادي تكبر أكثر لتتغير الحياة يموت هو واموت معه حية الفرق ان الميت العادي يدفن ويموت وهو عند الله والميت الحي يموت كل يوم الف مرة ...تغيرت حياتي ضاعت احلامي ضاعت اهدافي ..ضاعت صحتي 22 سنة كل عيد ميلاد اقضيه في ةلمستشفيات كرهته لحد لوم امي على جلبي للحياة. ..لا تهنؤوني من فضلكم لا شيء يفرحني اليوم 🥺🥺🥺...ادعولي فقط ان يشفيني ربي ويرزقني القدرة لاقازم ما بقى لي وان يرزقني ظن ابوابه لاكمل مسيرة علاجي وليسامحني اي عضو أخطأت ظعه طوال تواجدي هنا

شكرا لكم
 
R

Ra_nya

:: عضو منتسِب ::
إنضم
17 ماي 2022
المشاركات
1
النقاط
0
محل الإقامة
غرداية
الجنس
أنثى
كل سنة وأنتي طيبة أختي
لا تقنطي من رحمة الله
ربي يشافيك ان شاء الله ويذهب عنك البأس والهم
 
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