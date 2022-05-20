حاب تتزوج شوف واس يستنى فيك <0>

فريد أبوفيصل
:: نجم اللمة::
اختتام فعاليات الدورة ( العرس ).
خالتو : العلجية اخيتي كاشما بقاو طراف لحم ق لوحيهملنا في المرڨة علاه تخلوهم يفسدوا خسارة. كاين طراف راه في الفريڨو ورا صاشيات الجلبانة كيما بلارة الدهان تحت صاشي الفيونداشي وزيدينا شوية دلاّع،،، ( عضو لجنة تحكيم ال VAR )
خالتو اللي ديما متتوقعهاش واش راح تڨول: أمساعد مقلتيليش عجباتك عروستك الجديدة ول؟ ( الصحافة الرياضية )
أمو : علاه تعجبني أنا ه تعجب راجلها أنا بنياتي ياسر عليا ( المدرب: التأكيد على جاهزية اللاعبين)
اختو رقم 1 : شفتي امها وختها كي دايرين راح ياكلونا يا بنتي بعينيهم ( تصريحات الانصار )
اختو رقم 2 : حنا جبناهالو وهو الله يسهل يكون راجل برك وهي تبين شطارتها( رئيس الاتحادية)
اختو رقم 3 : راها العشرة 10:00 نتاع النهار معرف وقتاش راح انوضو ( لجنة الانظباط FIFA )
عمتو وهي تخمل في غدا راجلها واولادها : اسكتي انتي ،،اعيبي ،،، راني نسمع في مشية في الدروج وقيلا هاي جاتكم مهبطة الفطور اسكتو اسكتو !
العروسة :
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الله الله الله سايسي قصدي سايس على روحك ياراجل هههههه
اهداء بالمناسبة الى العزيز: @Hakan
خالتو : العلجية اخيتي كاشما بقاو طراف لحم ق لوحيهملنا في المرڨة علاه تخلوهم يفسدوا خسارة. كاين طراف راه في الفريڨو ورا صاشيات الجلبانة كيما بلارة الدهان تحت صاشي الفيونداشي وزيدينا شوية دلاّع،،، ( عضو لجنة تحكيم ال VAR )
خالتو اللي ديما متتوقعهاش واش راح تڨول: أمساعد مقلتيليش عجباتك عروستك الجديدة ول؟ ( الصحافة الرياضية )
أمو : علاه تعجبني أنا ه تعجب راجلها أنا بنياتي ياسر عليا ( المدرب: التأكيد على جاهزية اللاعبين)
اختو رقم 1 : شفتي امها وختها كي دايرين راح ياكلونا يا بنتي بعينيهم ( تصريحات الانصار )
اختو رقم 2 : حنا جبناهالو وهو الله يسهل يكون راجل برك وهي تبين شطارتها( رئيس الاتحادية)
اختو رقم 3 : راها العشرة 10:00 نتاع النهار معرف وقتاش راح انوضو ( لجنة الانظباط FIFA )
عمتو وهي تخمل في غدا راجلها واولادها : اسكتي انتي ،،اعيبي ،،، راني نسمع في مشية في الدروج وقيلا هاي جاتكم مهبطة الفطور اسكتو اسكتو !
العروسة :
،
،
،
،
،
،
الله الله الله سايسي قصدي سايس على روحك ياراجل هههههه
اهداء بالمناسبة الى العزيز: @Hakan