نصائح ذهبية لعيش حياة هادئة

أستاذ الفلسفة
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 21 ماي 2022
- المشاركات
- 29
- النقاط
- 3
- العمر
- 25
- محل الإقامة
- باتنة
- الجنس
- ذكر
- أترك لذة المعاصي الخادعة. تأتيك لذة التوبة الصادقة.
- أملأ يومك بالأعمال المفيدة، ولا تضيع وقتك.
- وقتك هو رأس مالك، فأستثمرة بالشكل الأفضل والمناسب.
- إذا كانت الهموم مثل الجبال، فإن الفرج مثل المحيطات.
- أنسى ما يؤلمك، وعيش سعيد.
- حب من حولك حتى ترى الحب والسعادة إن شاء الله.
- صاحب الصديق الذي يدلك على الخير، ولا تصاحب الصديق الذي يدلك على الشر.
- إن للشر أبواب أهما المعاصي.
- لا يعلم ماذا سيحدث غدًا إلا -الله عزوجل- لذا لا تخف من غدا أو بعد غد.
- قد لا تحتاج الكثير مال لتصبح سعيد، بل تحتاج الكثير من الأمل والعمل لإنهم سبب في المال.
- العلم ينظف جهل الإنسان، لذا كن دائما نظيف.
- الطيبون مخلصون فكن لهم صاحب.
- لا تخف إلا من الله عزوجل.