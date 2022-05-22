  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق للتلاميذ المقبلين على امتحانات الفصل الثالث

نصائح ذهبية لعيش حياة هادئة

أستاذ الفلسفة

أستاذ الفلسفة

:: عضو منتسِب ::
إنضم
21 ماي 2022
المشاركات
29
النقاط
3
العمر
25
محل الإقامة
باتنة
الجنس
ذكر
  • أترك لذة المعاصي الخادعة. تأتيك لذة التوبة الصادقة.
  • أملأ يومك بالأعمال المفيدة، ولا تضيع وقتك.
  • وقتك هو رأس مالك، فأستثمرة بالشكل الأفضل والمناسب.
  • إذا كانت الهموم مثل الجبال، فإن الفرج مثل المحيطات.
  • أنسى ما يؤلمك، وعيش سعيد.
  • حب من حولك حتى ترى الحب والسعادة إن شاء الله.
  • صاحب الصديق الذي يدلك على الخير، ولا تصاحب الصديق الذي يدلك على الشر.
  • إن للشر أبواب أهما المعاصي.
  • لا يعلم ماذا سيحدث غدًا إلا -الله عزوجل- لذا لا تخف من غدا أو بعد غد.
  • قد لا تحتاج الكثير مال لتصبح سعيد، بل تحتاج الكثير من الأمل والعمل لإنهم سبب في المال.
  • العلم ينظف جهل الإنسان، لذا كن دائما نظيف.
  • الطيبون مخلصون فكن لهم صاحب.
  • لا تخف إلا من الله عزوجل.
 
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