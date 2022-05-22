Partager ......لماوي للنشر تفضلوا

ليليا مرام
:: عضو شرفي::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دعوة لي في طريقكم
موضوع اليوم للنشر طبعا
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هاته الكلمة لا تظنو أنها وليدة العصر وبذرة تزواج العولمة والعصرنة بل هي قديمة من أيام جداتنا وبل كانت متواجدة في باب الحارة بشكل أم زكي ومتواجدة في كل أسرة وبين جيرانكم ذاك الناقل للأحداث ويوزعها مع قليل من توابل ....
منذ القدم في تجمعات نسوية هناك الناقلة للأحداث لكل المنازل وفي المقاهي ذاك زليخة بشكل قدور القابع بين كرسيه وفنجان قهوته بالدين طبعا كريدي ...يبارتاجي فحلاوته بين الجالسون وينشر الاخبار صحيحة منها وكاذبة
فكرت ان نبرتج حتى نحن أخبارنا هنا
Partager ....أيها اللماوي خبر عن مقولة لعضو ...حديث ولو كان بينكم في مواقع أخرى ..افضحه بلأدب ..او ربما حكمة اعجبتك منه ...أو ربما هو غائب انقل لنا خبر عنه أو فكرة أو مقولة أو انقل لنا انشر لنا هنا غسيله لتفهمو كلامي سوف أبدأ
@جليلوس ......الو ليليا كي راكي خيتي كي راهي خالتي صحتك ....خلى دار جدك ما قدرتش ڨتلتني سخانة نا خيك وهبلوني بزوز فليكول تشوفي ليليا خيتي ليوم واحد شير شفتي قسملي قلبي ويكمل جليلوس يحكيلي مغامرات مدرسة ....كلام جليلوس عن تلاميذه رائع تحسه اخ كبير تحسه أب تحس ان التعليم خلق لأجله ..برافو اخي جليل وهذا partage ...اروع نقل خبر لأنه في حد ذاته رسالة لكل استاذ
انا فقط اعطيتكم تشبيه بأخي جليل وليس بضرورة اتصلل هاتفي ربما فقرة هنا مزضوع من عضو نقل حادثة عنه او عن غيره أثرت بكم ....
Partager...... عندما تصل شبكة التواصل الى قلوبنا والى واقعنا لتنقل لنا رسائل انسانية مهمة من منتدانا الغالي رسائل انسانية لماوية صنع الأيادي انقلوها لنا هنا منكم وإليكم...
شكرا للجميع
دعوة لي في طريقكم
موضوع اليوم للنشر طبعا
Partager ....
هاته الكلمة لا تظنو أنها وليدة العصر وبذرة تزواج العولمة والعصرنة بل هي قديمة من أيام جداتنا وبل كانت متواجدة في باب الحارة بشكل أم زكي ومتواجدة في كل أسرة وبين جيرانكم ذاك الناقل للأحداث ويوزعها مع قليل من توابل ....
منذ القدم في تجمعات نسوية هناك الناقلة للأحداث لكل المنازل وفي المقاهي ذاك زليخة بشكل قدور القابع بين كرسيه وفنجان قهوته بالدين طبعا كريدي ...يبارتاجي فحلاوته بين الجالسون وينشر الاخبار صحيحة منها وكاذبة
فكرت ان نبرتج حتى نحن أخبارنا هنا
Partager ....أيها اللماوي خبر عن مقولة لعضو ...حديث ولو كان بينكم في مواقع أخرى ..افضحه بلأدب ..او ربما حكمة اعجبتك منه ...أو ربما هو غائب انقل لنا خبر عنه أو فكرة أو مقولة أو انقل لنا انشر لنا هنا غسيله لتفهمو كلامي سوف أبدأ
@جليلوس ......الو ليليا كي راكي خيتي كي راهي خالتي صحتك ....خلى دار جدك ما قدرتش ڨتلتني سخانة نا خيك وهبلوني بزوز فليكول تشوفي ليليا خيتي ليوم واحد شير شفتي قسملي قلبي ويكمل جليلوس يحكيلي مغامرات مدرسة ....كلام جليلوس عن تلاميذه رائع تحسه اخ كبير تحسه أب تحس ان التعليم خلق لأجله ..برافو اخي جليل وهذا partage ...اروع نقل خبر لأنه في حد ذاته رسالة لكل استاذ
انا فقط اعطيتكم تشبيه بأخي جليل وليس بضرورة اتصلل هاتفي ربما فقرة هنا مزضوع من عضو نقل حادثة عنه او عن غيره أثرت بكم ....
Partager...... عندما تصل شبكة التواصل الى قلوبنا والى واقعنا لتنقل لنا رسائل انسانية مهمة من منتدانا الغالي رسائل انسانية لماوية صنع الأيادي انقلوها لنا هنا منكم وإليكم...
شكرا للجميع