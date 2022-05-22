  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق للتلاميذ المقبلين على امتحانات الفصل الثالث

Partager ......لماوي للنشر تفضلوا

ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي::
إنضم
16 جوان 2009
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

دعوة لي في طريقكم

موضوع اليوم للنشر طبعا


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هاته الكلمة لا تظنو أنها وليدة العصر وبذرة تزواج العولمة والعصرنة بل هي قديمة من أيام جداتنا وبل كانت متواجدة في باب الحارة بشكل أم زكي ومتواجدة في كل أسرة وبين جيرانكم ذاك الناقل للأحداث ويوزعها مع قليل من توابل ....
منذ القدم في تجمعات نسوية هناك الناقلة للأحداث لكل المنازل وفي المقاهي ذاك زليخة بشكل قدور القابع بين كرسيه وفنجان قهوته بالدين طبعا كريدي ...يبارتاجي فحلاوته بين الجالسون وينشر الاخبار صحيحة منها وكاذبة


فكرت ان نبرتج حتى نحن أخبارنا هنا
Partager ....أيها اللماوي خبر عن مقولة لعضو ...حديث ولو كان بينكم في مواقع أخرى ..افضحه بلأدب ..او ربما حكمة اعجبتك منه ...أو ربما هو غائب انقل لنا خبر عنه أو فكرة أو مقولة أو انقل لنا انشر لنا هنا غسيله 🙄🙄🙄🙄 لتفهمو كلامي سوف أبدأ

@جليلوس ......الو ليليا كي راكي خيتي كي راهي خالتي صحتك ....خلى دار جدك ما قدرتش ڨتلتني سخانة نا خيك وهبلوني بزوز فليكول تشوفي ليليا خيتي ليوم واحد شير شفتي قسملي قلبي ويكمل جليلوس يحكيلي مغامرات مدرسة ....كلام جليلوس عن تلاميذه رائع تحسه اخ كبير تحسه أب تحس ان التعليم خلق لأجله ..برافو اخي جليل وهذا partage ...اروع نقل خبر لأنه في حد ذاته رسالة لكل استاذ


انا فقط اعطيتكم تشبيه بأخي جليل وليس بضرورة اتصلل هاتفي ربما فقرة هنا مزضوع من عضو نقل حادثة عنه او عن غيره أثرت بكم ....

Partager...... عندما تصل شبكة التواصل الى قلوبنا والى واقعنا لتنقل لنا رسائل انسانية مهمة من منتدانا الغالي رسائل انسانية لماوية صنع الأيادي انقلوها لنا هنا منكم وإليكم...



شكرا للجميع










 
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: نجم اللمة::
إنضم
1 أوت 2008
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ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي::
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
9,492
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قال فريد أبوفيصل:
هاي الهدرة نتاع الصح

نشريلك 1000 ميترا حبل النشير ولا يكفي اللي عندك ليليا.

كاشما نغسل واحد راني نجيبو نعلڨو في هذا الحوش.

جليل راني انا حاب نقرى عندو واش بيك.
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لهلا اخي ابو الرجال فريد وفيصل

مهم فهمت مهمة حضارات ههههه

هات حبل انا ننشر نوصل لامين محمد ننفضه هذاك لو نشف يقعد مكرفص يليقلو نشير خاص اك عارف فرو دب صعيب باه ينشف موجدتو المكنسة ننفضه 🤣 كما يحب خاطر
..قم بالمهم خلاص اعطيتك ضوء الاخضر وكثر حيل راهم اخواتك هنا ڨاع كي أم زكي الفم متبري 🙄🙄🙄🙄
 
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: نجم اللمة::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
6,868
النقاط
2,651
الجنس
ذكر
امالا وباه نربطو الحبل زعما كنت امتكل على الامين محمد قلت نربطو عليه الحبل ونكسلوه على طول المنتدى حتى لهاذ الركنة
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معندناش حاجة متينة نربطو فيها الحبل غيرو..
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي::
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
9,492
النقاط
2,151
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
قال فريد أبوفيصل:
امالا وباه نربطو الحبل زعما كنت امتكل على الامين محمد قلت نربطو عليه الحبل ونكسلوه على طول المنتدى حتى لهاذ الركنة
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معندناش حاجة متينة نربطو فيها الحبل غيرو..
إضغط للتوسيع...
واش تربط بيه خويا ابو فريد دب هو يتكور باه ينوض احي بلاك الياس طويل سلوم كسلو بالعرض ننشرو عليه الامين غير ما تتكلش هذاك انا راح ننفضو مليح خليهولي
 
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