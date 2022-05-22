جذري القردة ...مهم شفة تناديكم

ليليا مرام
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سلام عليكم
شوفو عندي مدة ما ما منشىتش ضرك جيت نهدر وحلوني نهدر...
يا حوجي فقرنا وقبلناها ....جانا واحد مخلوق ووجهو وجه نحس نا شفنا ربح والعام تابع خوه قلنا معليش ....
جاتنا كوغونا وقلنا أحمد توش با كغيم جاب كوغونا من فغنسا ....لا بحرنا لا عرسنا لا فرحنا لا زوجنا لا خرجنا وفواناها حبس كبير ولبنا فالدار نتنفسو بدالة. وشخير ونسيناه مكاش شخير....
كورونا تزوجت وجابت ولادها ال10 اوميكرون كذا منا من هيه ...واحنا صناديد ومات من مات ربي يرحمهم واحنا ڨطوط بسبع رواح هانا قاعدين
بصح توصل للشوادا اااااه لالا ...اااه هنا سأسكت قليلا ...لالا سأهدر كثيرا .احوجي يسمى نقول لواحد روح يا الشادي نقولهالو من ڨلب ...من كنت نقولو يا ربي نرقد ونوض اسخطني قطة وما تخلينيش للماعن وتسياب دعوة تعكست رجعت نصبح شادية
احيييي ...ضروك هذا مرض يرحم باباكم نشري بنان والا نطلع لشفة والا نتعلط فالشجر والا واش نديرو احنا
@الامين محمد ...غير ما تضحكش
انا هذو فيروسات مرة خفاش مرة شادي ما فهمتهاش راح ننسخطو والا واش ايما نخاف من زنزلة خرجت كورونا مرصت بها ونضت هذا نتاع شوادا اواه ما نهربش منو هذا حاكمتي حاكمتي حكم سلطانة ما يحكمنيش انا
@جليلوس ....قاع ما تڨولش راني بعيد
احي @فريد أبوفيصل ...ظعوة مهرودة وانت تنقي فسنانك
شوفو عندي مدة ما ما منشىتش ضرك جيت نهدر وحلوني نهدر...
يا حوجي فقرنا وقبلناها ....جانا واحد مخلوق ووجهو وجه نحس نا شفنا ربح والعام تابع خوه قلنا معليش ....
جاتنا كوغونا وقلنا أحمد توش با كغيم جاب كوغونا من فغنسا ....لا بحرنا لا عرسنا لا فرحنا لا زوجنا لا خرجنا وفواناها حبس كبير ولبنا فالدار نتنفسو بدالة. وشخير ونسيناه مكاش شخير....
كورونا تزوجت وجابت ولادها ال10 اوميكرون كذا منا من هيه ...واحنا صناديد ومات من مات ربي يرحمهم واحنا ڨطوط بسبع رواح هانا قاعدين
بصح توصل للشوادا اااااه لالا ...اااه هنا سأسكت قليلا ...لالا سأهدر كثيرا .احوجي يسمى نقول لواحد روح يا الشادي نقولهالو من ڨلب ...من كنت نقولو يا ربي نرقد ونوض اسخطني قطة وما تخلينيش للماعن وتسياب دعوة تعكست رجعت نصبح شادية
احيييي ...ضروك هذا مرض يرحم باباكم نشري بنان والا نطلع لشفة والا نتعلط فالشجر والا واش نديرو احنا
@الامين محمد ...غير ما تضحكش
انا هذو فيروسات مرة خفاش مرة شادي ما فهمتهاش راح ننسخطو والا واش ايما نخاف من زنزلة خرجت كورونا مرصت بها ونضت هذا نتاع شوادا اواه ما نهربش منو هذا حاكمتي حاكمتي حكم سلطانة ما يحكمنيش انا
@جليلوس ....قاع ما تڨولش راني بعيد
احي @فريد أبوفيصل ...ظعوة مهرودة وانت تنقي فسنانك
@السلطانة .....غير قولولها راهي لاتية بالرينيوات فالإدارة
حالة ماهيش تعجب احي
@Golden Man
هات من قلبك راك خارج من حفاف وفرحان وجد روحك للفيروس
المهم انا اني قتلكم وراه عرضكم
@إلياس لعرسو
نتلاقاو فشفة يا جماعة بنان وكاوكاو بلاما نوصيكم