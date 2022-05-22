"أكسب قلب المرأة بكلمة لا".......

أتعلمون من هي المرأة ؟؟؟؟

المرأه هذه الورده الجميله وهذا الكائن الرقيق الذي لايمكن لأي رجل أن يعيش من دونه . كيف تسكن هذا القلب الحنون الذي هو أغلى ما لديها؟



>لا> تفترض أنها تتصرف كما تتصرف انت لأنها تختلف عنك .



>لا> تهملها وامنحها الحب والعطف والأمان لأنها بطبيعتها تحتاج اليها .



>لا> تستهين بشكواها فهي تبحث دائما عمن يشعرها بأنه ملاذها الآمن .



>لا> تبخل عليها بالهدايا والخروج من حين لأخر فهي لاتحب الزوج البخيل .



>لا> تغفل عن ابراز غيرتك عليها فهذا يرضي أنوثتها .



>لا> تنس التغزل بها حتى ترضي غرورها .



>لا> تظهر عيوبها بشكل صحيح فهي لاتحب النقد .



>لا> تهملها لأن المراه تحب من يستمع اليها .



>لا> تخنها .. فان أصعب شئ على المرأه خيانه الحبيب .



>لا> تستهزء بها أو بمشاعرها لأنها كائن رقيق لايتحمل التجريح .



>لا> تخذلها فهي بحاجه دائمه الى شخص تثق به وتعتمد عليه حتى تشعر بالراحه .



>لا> تهمل في واجباتك ووعودك .. فتحقيق هذا يشعرها بحبك لها .



>لا> تستخف باقتراحاتها لحل المشاكل التي تواجهكما فهذا يشعرها بعدمأهميتها .



>لا> تنظر الى غيرها فهذا أكبر جرح لكرامتها .



>لا> تتدخل كثيرا في شؤونها الخاصه وامنحها الثقه فان هذا يشعرها بانها ملكه متوجه داخل قلبك .



>لا> تكن لها مجرد حبيب.. بل يجب أن تكون لها كل شئ .



>لا> تهتم لمشاعرها اذا كانت جنبك فقط ..أجعلها تشعر أنها المرأه الوحيده في حياتك ..