  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق للتلاميذ المقبلين على امتحانات الفصل الثالث

"أكسب قلب المرأة بكلمة لا".......

أستاذ الفلسفة

أستاذ الفلسفة

:: عضو منتسِب ::
إنضم
21 ماي 2022
المشاركات
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العمر
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محل الإقامة
باتنة
الجنس
ذكر
أتعلمون من هي المرأة ؟؟؟؟
المرأه هذه الورده الجميله وهذا الكائن الرقيق الذي لايمكن لأي رجل أن يعيش من دونه . كيف تسكن هذا القلب الحنون الذي هو أغلى ما لديها؟

>لا> تفترض أنها تتصرف كما تتصرف انت لأنها تختلف عنك .

>لا> تهملها وامنحها الحب والعطف والأمان لأنها بطبيعتها تحتاج اليها .

>لا> تستهين بشكواها فهي تبحث دائما عمن يشعرها بأنه ملاذها الآمن .

>لا> تبخل عليها بالهدايا والخروج من حين لأخر فهي لاتحب الزوج البخيل .

>لا> تغفل عن ابراز غيرتك عليها فهذا يرضي أنوثتها .

>لا> تنس التغزل بها حتى ترضي غرورها .

>لا> تظهر عيوبها بشكل صحيح فهي لاتحب النقد .

>لا> تهملها لأن المراه تحب من يستمع اليها .

>لا> تخنها .. فان أصعب شئ على المرأه خيانه الحبيب .

>لا> تستهزء بها أو بمشاعرها لأنها كائن رقيق لايتحمل التجريح .

>لا> تخذلها فهي بحاجه دائمه الى شخص تثق به وتعتمد عليه حتى تشعر بالراحه .

>لا> تهمل في واجباتك ووعودك .. فتحقيق هذا يشعرها بحبك لها .

>لا> تستخف باقتراحاتها لحل المشاكل التي تواجهكما فهذا يشعرها بعدمأهميتها .

>لا> تنظر الى غيرها فهذا أكبر جرح لكرامتها .

>لا> تتدخل كثيرا في شؤونها الخاصه وامنحها الثقه فان هذا يشعرها بانها ملكه متوجه داخل قلبك .

>لا> تكن لها مجرد حبيب.. بل يجب أن تكون لها كل شئ .

>لا> تهتم لمشاعرها اذا كانت جنبك فقط ..أجعلها تشعر أنها المرأه الوحيده في حياتك ..
 
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