"أكسب قلب المرأة بكلمة لا".......

أستاذ الفلسفة
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أتعلمون من هي المرأة ؟؟؟؟
المرأه هذه الورده الجميله وهذا الكائن الرقيق الذي لايمكن لأي رجل أن يعيش من دونه . كيف تسكن هذا القلب الحنون الذي هو أغلى ما لديها؟
>لا> تفترض أنها تتصرف كما تتصرف انت لأنها تختلف عنك .
>لا> تهملها وامنحها الحب والعطف والأمان لأنها بطبيعتها تحتاج اليها .
>لا> تستهين بشكواها فهي تبحث دائما عمن يشعرها بأنه ملاذها الآمن .
>لا> تبخل عليها بالهدايا والخروج من حين لأخر فهي لاتحب الزوج البخيل .
>لا> تغفل عن ابراز غيرتك عليها فهذا يرضي أنوثتها .
>لا> تنس التغزل بها حتى ترضي غرورها .
>لا> تظهر عيوبها بشكل صحيح فهي لاتحب النقد .
>لا> تهملها لأن المراه تحب من يستمع اليها .
>لا> تخنها .. فان أصعب شئ على المرأه خيانه الحبيب .
>لا> تستهزء بها أو بمشاعرها لأنها كائن رقيق لايتحمل التجريح .
>لا> تخذلها فهي بحاجه دائمه الى شخص تثق به وتعتمد عليه حتى تشعر بالراحه .
>لا> تهمل في واجباتك ووعودك .. فتحقيق هذا يشعرها بحبك لها .
>لا> تستخف باقتراحاتها لحل المشاكل التي تواجهكما فهذا يشعرها بعدمأهميتها .
>لا> تنظر الى غيرها فهذا أكبر جرح لكرامتها .
>لا> تتدخل كثيرا في شؤونها الخاصه وامنحها الثقه فان هذا يشعرها بانها ملكه متوجه داخل قلبك .
>لا> تكن لها مجرد حبيب.. بل يجب أن تكون لها كل شئ .
>لا> تهتم لمشاعرها اذا كانت جنبك فقط ..أجعلها تشعر أنها المرأه الوحيده في حياتك ..
المرأه هذه الورده الجميله وهذا الكائن الرقيق الذي لايمكن لأي رجل أن يعيش من دونه . كيف تسكن هذا القلب الحنون الذي هو أغلى ما لديها؟
>لا> تفترض أنها تتصرف كما تتصرف انت لأنها تختلف عنك .
>لا> تهملها وامنحها الحب والعطف والأمان لأنها بطبيعتها تحتاج اليها .
>لا> تستهين بشكواها فهي تبحث دائما عمن يشعرها بأنه ملاذها الآمن .
>لا> تبخل عليها بالهدايا والخروج من حين لأخر فهي لاتحب الزوج البخيل .
>لا> تغفل عن ابراز غيرتك عليها فهذا يرضي أنوثتها .
>لا> تنس التغزل بها حتى ترضي غرورها .
>لا> تظهر عيوبها بشكل صحيح فهي لاتحب النقد .
>لا> تهملها لأن المراه تحب من يستمع اليها .
>لا> تخنها .. فان أصعب شئ على المرأه خيانه الحبيب .
>لا> تستهزء بها أو بمشاعرها لأنها كائن رقيق لايتحمل التجريح .
>لا> تخذلها فهي بحاجه دائمه الى شخص تثق به وتعتمد عليه حتى تشعر بالراحه .
>لا> تهمل في واجباتك ووعودك .. فتحقيق هذا يشعرها بحبك لها .
>لا> تستخف باقتراحاتها لحل المشاكل التي تواجهكما فهذا يشعرها بعدمأهميتها .
>لا> تنظر الى غيرها فهذا أكبر جرح لكرامتها .
>لا> تتدخل كثيرا في شؤونها الخاصه وامنحها الثقه فان هذا يشعرها بانها ملكه متوجه داخل قلبك .
>لا> تكن لها مجرد حبيب.. بل يجب أن تكون لها كل شئ .
>لا> تهتم لمشاعرها اذا كانت جنبك فقط ..أجعلها تشعر أنها المرأه الوحيده في حياتك ..