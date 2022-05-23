الفتاة الاميرة
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- 2 جويلية 2019
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بسم الله و الصلاة والسلام على رسول الله... السلام عليكم اهل اللمة الكرام ...اما بعد
تمت البارحة عمليتي ولله الحمد واصبحت اما بفضل الله تعالى ورأيت قطعة مني بخير وعافية وكم تمنيت هذا الشعور لكل زوجين محرومين من الاولاد....ادعولي نخرج بالسلامة انا ووليدي.غيث..وربي يفرحكم كامل
تمت البارحة عمليتي ولله الحمد واصبحت اما بفضل الله تعالى ورأيت قطعة مني بخير وعافية وكم تمنيت هذا الشعور لكل زوجين محرومين من الاولاد....ادعولي نخرج بالسلامة انا ووليدي.غيث..وربي يفرحكم كامل