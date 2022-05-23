  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق للتلاميذ المقبلين على امتحانات الفصل الثالث

أصبحت أم🤗

الفتاة الاميرة

الفتاة الاميرة

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 جويلية 2019
المشاركات
313
النقاط
21
العمر
23
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
بسم الله و الصلاة والسلام على رسول الله... السلام عليكم اهل اللمة الكرام ...اما بعد
تمت البارحة عمليتي ولله الحمد واصبحت اما بفضل الله تعالى ورأيت قطعة مني بخير وعافية وكم تمنيت هذا الشعور لكل زوجين محرومين من الاولاد....ادعولي نخرج بالسلامة انا ووليدي.غيث..وربي يفرحكم كامل😍
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
19,575
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
الف مبروك الف مبروك لك و لزوجك المولود الجديد إن شاء الله غيث
يتربى في عز الإسلام و يكون من حفظة كتاب الله، ربي يشفيك ويعافيك ان شاء الله يا رب العالمين اجمعين
 
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