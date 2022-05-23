الف مبروك الف مبروك لك و لزوجك المولود الجديد إن شاء الله غيث

يتربى في عز الإسلام و يكون من حفظة كتاب الله، ربي يشفيك ويعافيك ان شاء الله يا رب العالمين اجمعين