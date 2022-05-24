نعم سيادة المدير

واحد السيد دار دوصي تاع خدمة في سوناطراك شهرين صونا التيليفون
آلو أنت قدور
نعم أنا
أنت لي درت دوصي في سوناطراك
أنعم سيادة المدير
أنت لي الدوصي تآعك غلافه أسود
أنعم سيادة المدير
أنت لي الدوصي تاعك فيه شهادة من كندآ
أنعم سيادة المدير
أنت لي الدوصي تاعك فيه لاكارط جون
أنعم سيادة المدير
أنت لي حاط فَ الدوصي 6 تصاوير بيومتري
أنعم سيادة المدير
اااَصاحبي رآك قتلتني ب سيادة المدير
أنا عامل النظافة رآني لقيت تصاويرك وَالدوصي نتآعك قاسوه في لآبوبآل خفت عليك لآ يخدموا بيه كاش كارت و لآ باسبور يباصوك وَ لاَ كآشما يسحروك ..
آلو أنت قدور
نعم أنا
أنت لي درت دوصي في سوناطراك
أنعم سيادة المدير
أنت لي الدوصي تآعك غلافه أسود
أنعم سيادة المدير
أنت لي الدوصي تاعك فيه شهادة من كندآ
أنعم سيادة المدير
أنت لي الدوصي تاعك فيه لاكارط جون
أنعم سيادة المدير
أنت لي حاط فَ الدوصي 6 تصاوير بيومتري
أنعم سيادة المدير
اااَصاحبي رآك قتلتني ب سيادة المدير
أنا عامل النظافة رآني لقيت تصاويرك وَالدوصي نتآعك قاسوه في لآبوبآل خفت عليك لآ يخدموا بيه كاش كارت و لآ باسبور يباصوك وَ لاَ كآشما يسحروك ..