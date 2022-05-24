نعم سيادة المدير

واحد السيد دار دوصي تاع خدمة في سوناطراك شهرين صونا التيليفونآلو أنت قدورنعم أناأنت لي درت دوصي في سوناطراكأنعم سيادة المديرأنت لي الدوصي تآعك غلافه أسودأنعم سيادة المديرأنت لي الدوصي تاعك فيه شهادة من كندآأنعم سيادة المديرأنت لي الدوصي تاعك فيه لاكارط جونأنعم سيادة المديرأنت لي حاط فَ الدوصي 6 تصاوير بيومتريأنعم سيادة المديراااَصاحبي رآك قتلتني ب سيادة المديرأنا عامل النظافة رآني لقيت تصاويرك وَالدوصي نتآعك قاسوه في لآبوبآل خفت عليك لآ يخدموا بيه كاش كارت و لآ باسبور يباصوك وَ لاَ كآشما يسحروك ..