مشاكل الكهلاباء في منزلك

hamadahamedo972
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الصدمات الكهربائية
الصدمة الكهربائية هي تجربة سيئة. على الرغم من أنها عادة ما تكون معتدلة إلى حد ما ، وهي تشبه الصدمة الثابتة ، إلا أنها تذكرنا بأن الكهرباء خطيرة عند عدم استخدامها على الأرجح.
تحدث الصدمات الكهربائية عادةً عند تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله. قد تكون المشكلة مع الجهاز ، أو قد تكون في الأسلاك الكهربائية و الكابلات . يمكنك اختبار ذلك عن طريق توصيل جهاز آخر ومعرفة ما إذا كانت النتائج قابلة للتكرار ، ومع ذلك فأنت تخاطر بصدمة كهربائية أخرى. في معظم الحالات ، قد يكون من الأفضل التحدث مع كهربائي.
فاتورة كهربائية عالية
يمكن أن يشمل خفض تكلفة فاتورة الكهرباء ما يلي:
التحول إلى مزود أكثر فعالية من حيث التكلفة
تحديد الأجهزة الكهربائية التي قد تسبب ارتفاعات في التيار الكهربائي
ترقيع التسربات في نظام الماء الساخن
فصل الأجهزة والشواحن في حالة عدم استخدامها
إصلاح الأسلاك أو الدوائر التالفة
المصابيح الخفيفة التي تحترق كثيرا
هناك عدد من الأسباب التي تجعل الأضواء تحترق كثيرًا:
على مفتاح باهتة ، الكثير من إجمالي القوة الكهربائية على مفتاح واحد
إذا كان هناك وميض ، فمن المحتمل أن يكون هناك اتصال ضعيف في الدائرة.
قد يكون عزل المشكلة أمرًا صعبًا بالنسبة لغير المتخصصين. إذا كنت تمر بمصابيح كهربائية وكأنها لا تخص أي شخص ، فقد يكون من المفيد التواصل مع فني كهربائي للمساعدة في تحديد السبب الجذري لحرق المصباح الكهربائي.
الضوء المتلقى "ينطفئ" ويعود مرة أخرى
تم تجهيز الإضاءة المريحة (مثل الأضواء النازلة) بأجهزة أمان تقطع الطاقة عن الضوء عندما يصبح الجو حارًا جدًا. أنت تستخدم إما قوة كهربائية عالية جدًا على اللمبة ، أو أن العزل في السقف قريب جدًا من اللمبة.
تحقق من الحرارة الزائدة
افحص المصابيح العلوية بين الحين والآخر:
هل ينتجون حرارة زائدة؟
ما هو إجمالي القوة الكهربائية على الدائرة؟
هل هم معزولون بشكل صحيح؟
قد تكون الإضاءة الزائدة عن الحد من مخاطر نشوب حريق ، لذا تأكد من الاختبار بانتظام.
ماذا تفعل إذا استمرت المشاكل
إذا كانت هناك مشاكل كهربائية جارية حول منزلك ، فعليك التفكير في الاتصال بفني كهربائي. الأمان في المنزل أمر بالغ الأهمية ، لذلك لا تترك أي شيء لتغييره. تواصل مع أحد المحترفين ، مثل فني الكهرباء البلاتيني المحلي لديك ، للمساعدة في تشخيص مشاكل الأجهزة الكهربائية في منزلك لراحة البال وضمان السلامة.
الصدمة الكهربائية هي تجربة سيئة. على الرغم من أنها عادة ما تكون معتدلة إلى حد ما ، وهي تشبه الصدمة الثابتة ، إلا أنها تذكرنا بأن الكهرباء خطيرة عند عدم استخدامها على الأرجح.
تحدث الصدمات الكهربائية عادةً عند تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله. قد تكون المشكلة مع الجهاز ، أو قد تكون في الأسلاك الكهربائية و الكابلات . يمكنك اختبار ذلك عن طريق توصيل جهاز آخر ومعرفة ما إذا كانت النتائج قابلة للتكرار ، ومع ذلك فأنت تخاطر بصدمة كهربائية أخرى. في معظم الحالات ، قد يكون من الأفضل التحدث مع كهربائي.
فاتورة كهربائية عالية
يمكن أن يشمل خفض تكلفة فاتورة الكهرباء ما يلي:
التحول إلى مزود أكثر فعالية من حيث التكلفة
تحديد الأجهزة الكهربائية التي قد تسبب ارتفاعات في التيار الكهربائي
ترقيع التسربات في نظام الماء الساخن
فصل الأجهزة والشواحن في حالة عدم استخدامها
إصلاح الأسلاك أو الدوائر التالفة
المصابيح الخفيفة التي تحترق كثيرا
هناك عدد من الأسباب التي تجعل الأضواء تحترق كثيرًا:
- القوة الكهربائية عالية جدًا
- العزل قريب جدًا من الضوء
- الأسلاك السيئة على الدائرة
على مفتاح باهتة ، الكثير من إجمالي القوة الكهربائية على مفتاح واحد
إذا كان هناك وميض ، فمن المحتمل أن يكون هناك اتصال ضعيف في الدائرة.
قد يكون عزل المشكلة أمرًا صعبًا بالنسبة لغير المتخصصين. إذا كنت تمر بمصابيح كهربائية وكأنها لا تخص أي شخص ، فقد يكون من المفيد التواصل مع فني كهربائي للمساعدة في تحديد السبب الجذري لحرق المصباح الكهربائي.
الضوء المتلقى "ينطفئ" ويعود مرة أخرى
تم تجهيز الإضاءة المريحة (مثل الأضواء النازلة) بأجهزة أمان تقطع الطاقة عن الضوء عندما يصبح الجو حارًا جدًا. أنت تستخدم إما قوة كهربائية عالية جدًا على اللمبة ، أو أن العزل في السقف قريب جدًا من اللمبة.
تحقق من الحرارة الزائدة
افحص المصابيح العلوية بين الحين والآخر:
هل ينتجون حرارة زائدة؟
ما هو إجمالي القوة الكهربائية على الدائرة؟
هل هم معزولون بشكل صحيح؟
قد تكون الإضاءة الزائدة عن الحد من مخاطر نشوب حريق ، لذا تأكد من الاختبار بانتظام.
ماذا تفعل إذا استمرت المشاكل
إذا كانت هناك مشاكل كهربائية جارية حول منزلك ، فعليك التفكير في الاتصال بفني كهربائي. الأمان في المنزل أمر بالغ الأهمية ، لذلك لا تترك أي شيء لتغييره. تواصل مع أحد المحترفين ، مثل فني الكهرباء البلاتيني المحلي لديك ، للمساعدة في تشخيص مشاكل الأجهزة الكهربائية في منزلك لراحة البال وضمان السلامة.