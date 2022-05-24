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كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب #الحَيْسَ

Ma$Ter

Ma$Ter

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كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب #الحَيْسَ
#الحَيْسُ: خليط من دقيق وغرس وسمن.
عندنا في الجزائر يسمى #الكعبوش او #الرفيس)
عَنْ أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قَالَتْ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : (( هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ))؟ فَقُلْتُ : لا ، قَالَ : (( فَإِنِّي صَائِمٌ )) ، قَالَتْ : ثُمَّ مَرَّ بِي بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَقَدْ أُهْدِيَ لَنَا #حَيْسٌ بِالأَمْسِ وَقَدْ خَبَّأْتُ لَهُ مِنْهُ وَكَانَ يُحِبُّ الْحَيْسَ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ أُهْدِيَ لَنَا #حَيْسٌ فَخَبَّأْتُ لَكَ مِنْهُ ، قَالَ : (( أَدْنِيهِ أَمَا إِنِّي أَصْبَحْتُ وَأَنَا صَائِمٌ )) فَأَكَلَ مِنْهُ .

رواة االنسائي (2322)
وحسنة الألباني ، الإرواء ( 4 / 135 - 136 ).

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