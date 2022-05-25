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مشكلتي الزوجة الثانية والمجتمع

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
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النقاط
51
السلام عليكم خاوتي
راني في حيرة ن امري
تقدم لخطبتي شاب متزوج عمرو 33 شاب ملتزم خلوق خدام لاباس بيه من عايلة معروفة في ولايتي وفوق هذا شافني عجبتو سقسى عليا وديراكت لدار
دار لمستحيل باه قنع والديا بيه لانو كنت رافضة وهم رافضينو
كل شروطي قابل بيها داري خدمتي نسوق كلش المهم يحوسني نكونو حلالو وصاي
هو سبب زواج تاعو كان شوي مقنع لانو مرتو خدامة شهر بعشرايام وهو يحوس يستقر وعندو ولد وكي خطبني وقاع ظهرت حامل
والمشكل امو قالتلو وجهي من وجهك حرام وجداتو دعاوي شر كل يوم مرتو فلول قبلت بصح شرطتلو مايكسن ف الولاية يروح ولاية خلاف ومن بع مرضت ودخلت سبيطار وبكي ونديب باباه قالو ماك ولدي مانعرفك
كل هذا لانها مرتو بدراهمها واهلها ناس واصلين
انا قررت نبطل مش نحوس نهدم دار ولا نكون سبب ف اذية انسان بصح هو يحوس عليا ومش طالقني قالي نتي ف حدك وهما ف حدهم ماتجيهم مايجوك
بصح انا هذس لمعيشة بانتلي مش مليحة
وش رايكم خاوتي نقبل نعيش منبوذة من طرف اهل راجلي وغدوة ولادي كيفاه مراحش يتقبلوهم راني ف حيرى صليت استخارة
هو قال نديك بسيف عليك وعليهم وكل يوم عن باابا والله عييت
 
Hakan

Hakan

:: مشرف ::
منتدى هذه مشكلتي
طاقم المشرفين
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
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النقاط
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الجنس
ذكر
ترجع لشخصيتك و انت سقسي على حالة الخاطب هذا مع مرتو الاولى اسكو مليحة ولا اذا راه متهلي في ولادو لي معاها ،اذا راهو عاطيلها حقها ، وما قلتيلناش اسكو هذا زواجك الاول ، ومكانش حاجة اسمها نديك بالسيف لا يديك برضايتك وراسك مرفوع ماناش في فلم هندي ،والزواج ما كانش منها نتاع تهدمي بيت الزوجة الاولى ممكن تكوني حاجة تاع خير للزوجة الاولى ان شاء الله ، ورايي مكانش لي يقنعك ولا يقلك تزوجي هذي حياتك جيبي كراس حطي فيه السلبيات والاجابيات لي لقيتها بزاف هذيك ترجحي بيها زواجك وربي يوفق.
 
بسمة القلوب

بسمة القلوب

:: عضو مُشارك ::
إنضم
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المشاركات
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
تلمسان
الجنس
أنثى
كامل هذا المشاكل و دعاوي الشر من امو وباباه وراكي عاد تخمي علاش بيك التمرميد يا اختي دي واحد تكوني نتي الأولى والوحيدة عندو و والديه قابلينك بالفرح و السرور راكي خدامة وعندك شخصيتك نتي لي تختاري ومكانش منها هادي تاع نديك بسيف مراحناش في غابة خمي 1000 مرة قبل متقبلي.
وربي ييسرلكي لما فيه الخير
 
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