السلام عليكم خاوتي

راني في حيرة ن امري

تقدم لخطبتي شاب متزوج عمرو 33 شاب ملتزم خلوق خدام لاباس بيه من عايلة معروفة في ولايتي وفوق هذا شافني عجبتو سقسى عليا وديراكت لدار

دار لمستحيل باه قنع والديا بيه لانو كنت رافضة وهم رافضينو

كل شروطي قابل بيها داري خدمتي نسوق كلش المهم يحوسني نكونو حلالو وصاي

هو سبب زواج تاعو كان شوي مقنع لانو مرتو خدامة شهر بعشرايام وهو يحوس يستقر وعندو ولد وكي خطبني وقاع ظهرت حامل

والمشكل امو قالتلو وجهي من وجهك حرام وجداتو دعاوي شر كل يوم مرتو فلول قبلت بصح شرطتلو مايكسن ف الولاية يروح ولاية خلاف ومن بع مرضت ودخلت سبيطار وبكي ونديب باباه قالو ماك ولدي مانعرفك

كل هذا لانها مرتو بدراهمها واهلها ناس واصلين

انا قررت نبطل مش نحوس نهدم دار ولا نكون سبب ف اذية انسان بصح هو يحوس عليا ومش طالقني قالي نتي ف حدك وهما ف حدهم ماتجيهم مايجوك

بصح انا هذس لمعيشة بانتلي مش مليحة

وش رايكم خاوتي نقبل نعيش منبوذة من طرف اهل راجلي وغدوة ولادي كيفاه مراحش يتقبلوهم راني ف حيرى صليت استخارة

هو قال نديك بسيف عليك وعليهم وكل يوم عن باابا والله عييت