استقبال اسطوري, ونشيد الجزائر الخالدة يصدح في قلب الامبراطورية الرومانية

استقبال اسطوري, ونشيد الجزائر الخااالدة يصدح في قلب الامبراطورية الرومانية

(وقريبا إن شاء الله يحصد أبناء هذا الشعب المجيد.. نتائج الحروب الطاحنة التي خاضوها ويخوضونها أبنائهم من اجل تحرير بلادهم واعادة تسطيــــــــ ـــر خريطة العالم!

فادعو لهم بالتوفيق في ظهر الغيب)