  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق للتلاميذ المقبلين على شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا

استقبال اسطوري, ونشيد الجزائر الخالدة يصدح في قلب الامبراطورية الرومانية

Golden Man

Golden Man

‎:: مراقب عام ::
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استقبال اسطوري, ونشيد الجزائر الخااالدة يصدح في قلب الامبراطورية الرومانية
(وقريبا إن شاء الله يحصد أبناء هذا الشعب المجيد.. نتائج الحروب الطاحنة التي خاضوها ويخوضونها أبنائهم من اجل تحرير بلادهم واعادة تسطيــــــــ ـــر خريطة العالم!
فادعو لهم بالتوفيق في ظهر الغيب)



 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
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فار إلى الله
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رحم الله شهداءنا يا رب العالمين اجمعين
دائما يرفرف العلم الوطني يرفرف في كل المحافل
بارك الله فيك أخي على الموضوع الرائع جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين
 
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