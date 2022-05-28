عمي المداني ديما هاني ، هاني وراني

ايا كي مسيتو كامل



مباشرة من شواطئ سيدني وموضوع ترويجي لفئة من مجتمعنا الرائع.





هذا النوع من شيوخنا وكبارنا ربي يحفظهم ويسترهم مخليها على ربي كيما جات تجي ماهوش مديها في حتى واحد ولا وحدة بالاظافة الى أنو موش مديها لا في التهيئة العمرانية لا في التوقيت الصيفي ولا الشتوي لا في المناخ لا في الجغرافيا لا في المبات ولا في الترواح.



هذا تتكل عليه في المناسبات نتاع الفاتحة والزواج يحضر ويعمر البلاصة ويزيد فخامة في المنظر تتمنى يكون ولي أمرك قدام لجناس.



الغالب عليه الابتسامة وشوية قطرات عرق على جبينو والمشوارة ديما في يدوا ميديرونجاش من هراج الاطفال يلعبو ماتش فوق وجهوا نورمال تحتاجوا نهار تحتار تشري اللحم والدلاع والثوم وأضحية العيد.

يحب 404 و504 و 505 البلاصة القدامية ديما ضارب الحطة وواجد للهدة. عزوجو عمرها ولا عرفت وين راه تحتاجو نهار تجي الفاتورة نتاع التريسيتي والماء فقطاً.





وإلا في زيارات بعيدة المسافة قال رايح لتيارت ونرجعو لتبسة العشية وندهمو بسكرة في الليل ونرجعو ثمثم واش يعطل سمي باسم الله.



وإلا لا قدر الله جري المستشفيات والاطباء والسكانار والتحاليل ماياكل مايشرب مايديرونجي حتى واحد وريلو الجامع والمايضة برك وين.





و تحتاجو نهارات الانتخابات والحملة يعرف الدشرة والدوار من الدخلة للخرجة للدرڨة وريلو العرش نتاع المترشح برك والظامن ربي.



ونهار تكون تحوس على شاهد في البلدية وتلقاه مليوح كيما راك تشوف يجبدلك الكارطة من تحت الفيستة الزرقاء بلاما يشوف فيك ويڨلك أخدم في غرضك وليدي.















وزيدوا انتوما من عندكم وإلا كاشما تعرفوا واحد من هذه الفئة الجميلة. وتحتاجو نهار الحصد وجني الغلة حطلوا ماء بارد وحصيرة و حبلو راصو برفسة مع اللبن وهو يحكيلك من بدء الخليقة الى يوم القيامة حتى ينتهي مول الحصادة ويقلك حسابك قداه قبل متتحاسب عند ربي.و تحتاجو نهارات الانتخابات والحملة يعرف الدشرة والدوار من الدخلة للخرجة للدرڨة وريلو العرش نتاع المترشح برك والظامن ربي.ونهار تكون تحوس على شاهد في البلدية وتلقاه مليوح كيما راك تشوف يجبدلك الكارطة من تحت الفيستة الزرقاء بلاما يشوف فيك ويڨلك أخدم في غرضك وليدي.وزيدوا انتوما من عندكم وإلا كاشما تعرفوا واحد من هذه الفئة الجميلة.