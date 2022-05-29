  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق للتلاميذ المقبلين على شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا

اليوم الوطني للـ نا V ي G آ ج ي برعايتكم

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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1 أوت 2008
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كيمسيتو

الحمد الله عليكم

هكذا

اليوم جاتني على النـــاVيGاج الله يسهل عليكم.

مع اليوم الوطني للنافيG اج المصادف لليوم العالمي للديـG و طاج 2022 - 2520

باه نسهلها لخونا الجنتل @aljentel وميلعبهاش موشفاهم الكلمة راني نعني ( الناVيGاج = إكرامية )

شكون يخلصلي حاجة من عندو :

عرضة مْليحة ، لبسة زوينة ، ماكلة بنينة ، تحويسة مُريحة... ، طريحة قبيحة لالا الله يهديكم ههه

الكبدة راني منحبهاش قالي الطبيب توالفها توليلك إدمان. هكذا ڨال
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خلونا نشوفو ناس الكرم والجود نتاع اللمة واش يخلصولي؟ ومن بعد خلصوا لبعضاكم كيما تحبوا.

المهم أبداو بيا راني حاس بتحرحيرة في كرشي قصدي صدري وقيلا راح نمو.....و....

أزربو ليا.
 
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