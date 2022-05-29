اليوم الوطني للـ نا V ي G آ ج ي برعايتكم

فريد أبوفيصل
:: نجم اللمة::
كيمسيتو
الحمد الله عليكم
هكذا
اليوم جاتني على النـــاVيGاج الله يسهل عليكم.
مع اليوم الوطني للنافيG اج المصادف لليوم العالمي للديـG و طاج 2022 - 2520
باه نسهلها لخونا الجنتل @aljentel وميلعبهاش موشفاهم الكلمة راني نعني ( الناVيGاج = إكرامية )
شكون يخلصلي حاجة من عندو :
عرضة مْليحة ، لبسة زوينة ، ماكلة بنينة ، تحويسة مُريحة... ،
طريحة قبيحة لالا الله يهديكم ههه
الكبدة راني منحبهاش قالي الطبيب توالفها توليلك إدمان. هكذا ڨال
خلونا نشوفو ناس الكرم والجود نتاع اللمة واش يخلصولي؟ ومن بعد خلصوا لبعضاكم كيما تحبوا.
المهم أبداو بيا راني حاس بتحرحيرة في كرشي قصدي صدري وقيلا راح نمو.....و....
أزربو ليا.
الحمد الله عليكم
هكذا
اليوم جاتني على النـــاVيGاج الله يسهل عليكم.
مع اليوم الوطني للنافيG اج المصادف لليوم العالمي للديـG و طاج 2022 - 2520
باه نسهلها لخونا الجنتل @aljentel وميلعبهاش موشفاهم الكلمة راني نعني ( الناVيGاج = إكرامية )
شكون يخلصلي حاجة من عندو :
عرضة مْليحة ، لبسة زوينة ، ماكلة بنينة ، تحويسة مُريحة... ،
الكبدة راني منحبهاش قالي الطبيب توالفها توليلك إدمان. هكذا ڨال
خلونا نشوفو ناس الكرم والجود نتاع اللمة واش يخلصولي؟ ومن بعد خلصوا لبعضاكم كيما تحبوا.
المهم أبداو بيا راني حاس بتحرحيرة في كرشي قصدي صدري وقيلا راح نمو.....و....
أزربو ليا.
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