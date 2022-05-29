اليوم الوطني للـ نا V ي G آ ج ي برعايتكم

كيمسيتو



الحمد الله عليكم



هكذا



اليوم جاتني على النـــاVيGاج الله يسهل عليكم.



مع اليوم الوطني للنافيG اج المصادف لليوم العالمي للديـG و طاج 2022 - 2520

باه نسهلها لخونا الجنتل @aljentel وميلعبهاش موشفاهم الكلمة راني نعني ( الناVيGاج = إكرامية )