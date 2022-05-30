المجاملة بين الواقع و الخداع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اولا اعتذر من الجميع عن غيابي المتكرر و تقصيري في أداء الواجب اتجاه هذا المنتدى الشامخ، لأن وجودنا هنا لأجل إيصال رسالة نبيلة تصلح المجتمع الحالي.

مو صوعي اليوم يتمحور حول حقيقة المجاملة لشخص ما يعني ذكر مزايا قد لا تتوفر فيه لأجل كسب رضاه و إظهار حبه له حتى لو رجع بالضرر على غيره في شتى أمور الحياة كالعمل او الزواج او الشراكة إلى غيره.

ما هو مفهومكم للمجاملة و هل يكون ذلك لأجل الحقيقة ام لأجل الشخص و ان كانت هناك عوافب وخيمة نتيجة هذا الضمان و الشهادة التي قدمتوموها هل ستشعرون بتأنيب الضمير.

انتظر مشاركاتكم

في امان الله