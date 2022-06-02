لمن يتملكهم الصداع ليلا *_*

أكتب بالفصحى أو باللغة (العامية)...



بشكل جاد أو ساخر



....أكتب على أشياء كثيرة الا السياسة والحب !!



....رغم أنني أفقه الأولى وغرقت يوما ما في الثانية ^^ ،، لا داعي لسؤالي كيف ولماذا -_-



فلا تعاتب انسانا ينتظر الليل كي ينتظر الصباح ، يخشى التورط في أي شيء وهو غارق بورطة التفكير والنضج والوعي والانتباه والذوق والاحساس هؤلاء البشر لا يستحقون عتابا،يكفيهم



ذلك الأرق ولعنة المزاجية و الانتظار و الطموح والخيال ،كان الله في عونهم ♡