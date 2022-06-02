  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق للتلاميذ المقبلين على شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا

لمن يتملكهم الصداع ليلا *_*

أستاذ الفلسفة

أستاذ الفلسفة

:: عضو مُشارك ::
إنضم
21 ماي 2022
المشاركات
234
النقاط
13
العمر
25
محل الإقامة
باتنة
الجنس
ذكر
أكتب بالفصحى أو باللغة (العامية)...

بشكل جاد أو ساخر

....أكتب على أشياء كثيرة الا السياسة والحب !!

....رغم أنني أفقه الأولى وغرقت يوما ما في الثانية ^^ ،، لا داعي لسؤالي كيف ولماذا -_-

فلا تعاتب انسانا ينتظر الليل كي ينتظر الصباح ، يخشى التورط في أي شيء وهو غارق بورطة التفكير والنضج والوعي والانتباه والذوق والاحساس هؤلاء البشر لا يستحقون عتابا،يكفيهم

ذلك الأرق ولعنة المزاجية و الانتظار و الطموح والخيال ،كان الله في عونهم ♡
 
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