لمن يتملكهم الصداع ليلا *_*

أستاذ الفلسفة
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 21 ماي 2022
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- محل الإقامة
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- الجنس
- ذكر
أكتب بالفصحى أو باللغة (العامية)...
بشكل جاد أو ساخر
....أكتب على أشياء كثيرة الا السياسة والحب !!
....رغم أنني أفقه الأولى وغرقت يوما ما في الثانية ^^ ،، لا داعي لسؤالي كيف ولماذا -_-
فلا تعاتب انسانا ينتظر الليل كي ينتظر الصباح ، يخشى التورط في أي شيء وهو غارق بورطة التفكير والنضج والوعي والانتباه والذوق والاحساس هؤلاء البشر لا يستحقون عتابا،يكفيهم
ذلك الأرق ولعنة المزاجية و الانتظار و الطموح والخيال ،كان الله في عونهم ♡
بشكل جاد أو ساخر
....أكتب على أشياء كثيرة الا السياسة والحب !!
....رغم أنني أفقه الأولى وغرقت يوما ما في الثانية ^^ ،، لا داعي لسؤالي كيف ولماذا -_-
فلا تعاتب انسانا ينتظر الليل كي ينتظر الصباح ، يخشى التورط في أي شيء وهو غارق بورطة التفكير والنضج والوعي والانتباه والذوق والاحساس هؤلاء البشر لا يستحقون عتابا،يكفيهم
ذلك الأرق ولعنة المزاجية و الانتظار و الطموح والخيال ،كان الله في عونهم ♡