  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق للتلاميذ المقبلين على شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا

عُدْنــا والعَـوْدُ أحْمَـدُ

ALIGSM

ALIGSM

:: عضو مُشارك ::
إنضم
16 ماي 2020
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228
النقاط
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عدنا إليكم نحمل باقــــات من الــــــورد لهـــا معـــاني كثيـــره

لهـــا سمـــات تحمل الفــــرحـه بعودتنـــا إليكـــــــم

تحمل الحب والموده ومعـــاني العرفــان

تحمل إليكم إشتيـــاقات كثيره

فحبكم بقلبي قد تســامى
وحبكمو مونيراً كـا الهلالي

اراكم اخوتي انوار قلبي
وانتم م داوى عتلالي

إليكــم نعم إليكم يــا من سكنتم قلــوبنـــا

إليكم يا طيبو القلـــوب

إليكـــم يامن أدهشتنــا إبداعاتكـــم

إليكم يامبدعين وستضلون تبدعــون إلى الابد

نحمد المولى على ان كتب لنا العــــوده إليكم

ومع تمنيــاتنا ان نكون في ذكراكم

كمــا زلتم في ذاكرتنــا

مع حبنــا وتقديرنــا وحترامنــا لكـــــــــــALIGSMـــــــــم🥰
 
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