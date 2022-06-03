عُدْنــا والعَـوْدُ أحْمَـدُ

عدنا إليكم نحمل باقــــات من الــــــورد لهـــا معـــاني كثيـــره
لهـــا سمـــات تحمل الفــــرحـه بعودتنـــا إليكـــــــم
تحمل الحب والموده ومعـــاني العرفــان
تحمل إليكم إشتيـــاقات كثيره
فحبكم بقلبي قد تســامى
وحبكمو مونيراً كـا الهلالي
اراكم اخوتي انوار قلبي
وانتم م داوى عتلالي
إليكــم نعم إليكم يــا من سكنتم قلــوبنـــا
إليكم يا طيبو القلـــوب
إليكـــم يامن أدهشتنــا إبداعاتكـــم
إليكم يامبدعين وستضلون تبدعــون إلى الابد
نحمد المولى على ان كتب لنا العــــوده إليكم
ومع تمنيــاتنا ان نكون في ذكراكم
كمــا زلتم في ذاكرتنــا
مع حبنــا وتقديرنــا وحترامنــا لكـــــــــــALIGSMـــــــــم
لهـــا سمـــات تحمل الفــــرحـه بعودتنـــا إليكـــــــم
تحمل الحب والموده ومعـــاني العرفــان
تحمل إليكم إشتيـــاقات كثيره
فحبكم بقلبي قد تســامى
وحبكمو مونيراً كـا الهلالي
اراكم اخوتي انوار قلبي
وانتم م داوى عتلالي
إليكــم نعم إليكم يــا من سكنتم قلــوبنـــا
إليكم يا طيبو القلـــوب
إليكـــم يامن أدهشتنــا إبداعاتكـــم
إليكم يامبدعين وستضلون تبدعــون إلى الابد
نحمد المولى على ان كتب لنا العــــوده إليكم
ومع تمنيــاتنا ان نكون في ذكراكم
كمــا زلتم في ذاكرتنــا
مع حبنــا وتقديرنــا وحترامنــا لكـــــــــــALIGSMـــــــــم