محتاجة مشورة

السلام عليكم، انا امرة في الثلاثنيات متزوجة منذ اربع سنوات وعندي ولد واحد، مشكلتي ان راجلي مستواه الدراسي ومهنتة اقل بكثير مني وقبل والزواج وفي بداية الزواج كنا متفاهمين لكن الان اصبح الامر لا يطاق وراجلي ولا موسوس من الخدمة تاعي والاشخاص اللي نخدم معاهم ونقصت الثقة .مانيش فاهمة واش ندير وزيد انا عندي سيارة خير من سيارتو وراهو محسسني بلي ما هوش متقبل الامر .من الاخير راجلي تبدل بزاف وراني خايفة.