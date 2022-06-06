مواجهة تحديات الحياة

إن هذه الجوانب هي التي تجعل الطالب يصمد في وجه الهزات النفسية، ويواجه بقوة التحديات، ولا ينهار عند أول بوابة للاحباط. كما انه يظل محافظ على نمو متكامل لشخصيته فلا ينحرف ويتحول الى استاذ مميز او باحث مبدع من حيث الانتاج العلمي، لكنه كتلة من العقد النفسية التي تتطاير شظاياها عند كل موقف للمنافسة أو الخلاف.هناك فرق كبير بين شخصية تتصف بالبناء المتكامل ، وبين وعاء له القدرة على رفع الكثير من المعارف والمعلومات.نقول هذا ليس تقليلا من قيمة مهارة التحصيل الدراسي، لكن نحذر من صناعة كيانات بشرية سلبية ترى الحياة من ثقب الحفظ وتقيس وجودها بكم العلامات المتحصل عليها.ولعل الهوس الكبير بالنقطة والمعدل الكبير، افرز لنا ظاهرة جديدة في الجامعة، وهي الغش بين الاوائل في الدفعة...اي اصحاب معدلات 16 و17 و18.لكن في مقابل ذلك هناك الطالب والاستاذ المبدع الذي حقق تكوينا جيدا، على الرغم وجوده في الرتيب: حسن او القريب من الجيد ..وربما متوسط.

مخ الهدرة:معدل جيد وشخصية قوية متزنة هو ما نريد.فحذار من صناعة المتفوق: البوهيوف، والتالع، والمعقد، والخواف، والغالط في روحه، والسلبي.......فهذه صفات لا تغطيها النقطة .