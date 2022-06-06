قبل النتائج 01

سلسلة مختصرة ، سوف اعالج فيها مشكلة التوجيه والاختيار الدراسي والمهني للابناء. بلغة بسيطة وصريحة. موجهة بالدرجة الاولى الى قلوب وعقول الاولياء ولعل البداية تكون من النقاط التالية :

1- عيش فرحة النجاح مع الابناء، بداية من ترقب النتائج الى التعبير عن الفرحة، حذار من البرود العاطفي ( واشي النجاح ..عادي..)

2- اجعل من الحضن بحرارة رسالة قوية لابنك او ابنتك مفادها ( فرحان بيك ياسر ..ياسر)

3- حتى في حالة الاخفاق، كن قريبا من ابنك واول ما تفعله قم باحتضانه قل له ( مهيش نهاية العالم..ولدي) اجعل حبك له اقوى من اي شهادة...واترك التقييم حتى تهدأ النفوس وتمر موجة الافراح والنجاحات.

4- حذار حذار افساد فرحة ناجح ، بسبب اخفاق اخ أو اخت او قريب...فمرارة الفشل قد تكون دواء ومفتاح للفوز مستقبلا.

مخ الهدرة:اللي نجح مبروك عليه...واللي اخفق ڨود لاك العام الجاي، ..واللي زود في التذمر والحزن : هذاك جهدك ومنيش رايح نكون أحن عليك من ربي .