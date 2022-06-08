  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق للتلاميذ المقبلين على شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا

للغاليين

أبو العبــــاس

أبو العبــــاس

:: عضو مُتميز ::
إنضم
10 سبتمبر 2009
المشاركات
1,274
النقاط
51
محل الإقامة
سيدي خالد...بسكرة
الجنس
ذكر
{ لكل مــــن يقـــــرأ }
جبــر اللــه خاطــرك حتــى تفيـض عينيـك مـن الدمـع فرحـااااااا ...
{ لكل مــــن يقـــــــرأ } رزقـك اللـه رزقـاً يرويــك ويرضيــك رضاً
لا تعطش بعده ابدااااااا ! ...
{ لكل مــــن يقــــــرأ } جمعـك اللـه بكل ما دعـوت به ســـراً وعلنـاً...وصبــرت من أجلـه ...
ف ...يدهشك رب العبــــاد بعظيــم كرمـــه ... فتخـر ساجداً للـــه حمــــداًاًاًاًاًاًاً وشكــــراًاًاًاًاًاً ...
{ لكل مــــن يقـــــــرأ }
رفــع اللــه عنــك وعنـــا كل غمة ...
وتتسع وتفرج ...كأنها لم تضـــق بك وبنـا يومـــااااااا ...مما قرات
 
أستاذ الفلسفة

أستاذ الفلسفة

:: عضو مُشارك ::
إنضم
21 ماي 2022
المشاركات
280
النقاط
13
العمر
25
محل الإقامة
باتنة
الجنس
ذكر
اللهم امين
بورك فيك اخي وجعله في ميزان حسناتك
ورزقك مما يرظاه
 
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