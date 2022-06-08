أبو العبــــاس
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 10 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 1,274
- النقاط
- 51
- محل الإقامة
- سيدي خالد...بسكرة
- الجنس
- ذكر
{ لكل مــــن يقـــــرأ }
جبــر اللــه خاطــرك حتــى تفيـض عينيـك مـن الدمـع فرحـااااااا ...
{ لكل مــــن يقـــــــرأ } رزقـك اللـه رزقـاً يرويــك ويرضيــك رضاً
لا تعطش بعده ابدااااااا ! ...
{ لكل مــــن يقــــــرأ } جمعـك اللـه بكل ما دعـوت به ســـراً وعلنـاً...وصبــرت من أجلـه ...
ف ...يدهشك رب العبــــاد بعظيــم كرمـــه ... فتخـر ساجداً للـــه حمــــداًاًاًاًاًاًاً وشكــــراًاًاًاًاًاً ...
{ لكل مــــن يقـــــــرأ }
رفــع اللــه عنــك وعنـــا كل غمة ...
وتتسع وتفرج ...كأنها لم تضـــق بك وبنـا يومـــااااااا ...مما قرات
جبــر اللــه خاطــرك حتــى تفيـض عينيـك مـن الدمـع فرحـااااااا ...
{ لكل مــــن يقـــــــرأ } رزقـك اللـه رزقـاً يرويــك ويرضيــك رضاً
لا تعطش بعده ابدااااااا ! ...
{ لكل مــــن يقــــــرأ } جمعـك اللـه بكل ما دعـوت به ســـراً وعلنـاً...وصبــرت من أجلـه ...
ف ...يدهشك رب العبــــاد بعظيــم كرمـــه ... فتخـر ساجداً للـــه حمــــداًاًاًاًاًاًاً وشكــــراًاًاًاًاًاً ...
{ لكل مــــن يقـــــــرأ }
رفــع اللــه عنــك وعنـــا كل غمة ...
وتتسع وتفرج ...كأنها لم تضـــق بك وبنـا يومـــااااااا ...مما قرات