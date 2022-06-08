{ لكل مــــن يقـــــرأ }

جبــر اللــه خاطــرك حتــى تفيـض عينيـك مـن الدمـع فرحـااااااا ...

{ لكل مــــن يقـــــــرأ } رزقـك اللـه رزقـاً يرويــك ويرضيــك رضاً

لا تعطش بعده ابدااااااا ! ...

{ لكل مــــن يقــــــرأ } جمعـك اللـه بكل ما دعـوت به ســـراً وعلنـاً...وصبــرت من أجلـه ...

ف ...يدهشك رب العبــــاد بعظيــم كرمـــه ... فتخـر ساجداً للـــه حمــــداًاًاًاًاًاًاً وشكــــراًاًاًاًاًاً ...

{ لكل مــــن يقـــــــرأ }

رفــع اللــه عنــك وعنـــا كل غمة ...

وتتسع وتفرج ...كأنها لم تضـــق بك وبنـا يومـــااااااا ...مما قرات