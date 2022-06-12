يعود لزمن عثمان بن عفان.. كشف أثري مثير بالسعودية

وجرى العثور على النقش، الذي يعود إلى عام 24 من الهجرة، من قِبل عدد من المهتمين بالآثار والتراث ضمن حدود موقع قصر عليا الأثري التابع لمنطقة مكة المكرمة، والمسجل في سجل الآثار الوطني.وتأتي أهمية النقش كونه ثالث أقدم وثيقة صخرية مؤرخة للنقوش الإسلامية بعد نقش سلمة في ينبع النخل المؤرخ في سنة (23هـ) ونقش زهير بمحافظة العلا (24هـ).وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، الجمعة، إلى أن الدكتور عيد اليحيى وفريقه عثرا على النقش، وشارك خبير النقوش الإسلامية محمد المغذوي في قراءته الأولية، حيث نشرا قراءة جزئية له عبر وسائل التواصل الاجتماعيوعدّ المهتمون النقش أحد أهم النقوش الأثرية، إذ تكمن أهميته في توثيقه حدثاً مهماً في التاريخ الإسلامي المبكر، إذ وردت القراءة "لله وكُتبت زمن أمر ابن عفان سنة 24".وأوضحت الهيئة أن الدراسات الأثرية التي أجراها فريق من المختصين على الصخرة -بقيادة الدكتور نايف القنور مدير إدارة الحماية بالهيئة- قدمت قراءة للنقش وذلك بعد فحصه وتوثيقه، حيث كشفت غموض السطر الأول له الذي يظهر اسم العلم (زهير) كاتب ومدون النص، وجاءت مبدئياً: "أنا زهير آمنت - بالله وكُتبت زمن - أُمر ابن عفان سنة أربع وعشرين".ويظهر النقش مشابهاً لمضمون نقش زهير بمحافظة العُلا (شمال غربي السعودية) الذي وثّق فيه كتابة الزمن الذي توفي به أمير المؤمنين الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتعمل الهيئة على استكمال دراسته ونقوش لأسماء أخرى على الصخرة نفسها بعد تحليلها ودراستها تفصيلياً.