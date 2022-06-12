  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق للتلاميذ المقبلين على شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا

بدون إجابة سؤال عن طريقة تحويل اموال من السعودية

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
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إنضم
7 أفريل 2015
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محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
السلام عليكم اخواني

اخواني توجد في قريتنا عجوز عندها بنت قبل شي شهر
سافرت البنت الى السعودية و بدأت تشتغل في مجال الصحة
العجوز تعبانة و ممكن راح تعمل عملية
العجوز اتصلت بي تريد ان تعرف عن طريقة تحويل الاموال
من السعودية الى الجزاير

اسهل و اسرع و أءمن طريقة
ـ في النت لقيت إشادة بوكالة
ويسترن يونيون

أخواني اللي عنده خبرة في الامر يفيدنا بارك الله فيكم
 
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