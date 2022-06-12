السلام عليكم اخواني



اخواني توجد في قريتنا عجوز عندها بنت قبل شي شهر

سافرت البنت الى السعودية و بدأت تشتغل في مجال الصحة

العجوز تعبانة و ممكن راح تعمل عملية

العجوز اتصلت بي تريد ان تعرف عن طريقة تحويل الاموال

من السعودية الى الجزاير



اسهل و اسرع و أءمن طريقة

ـ في النت لقيت إشادة بوكالة

ويسترن يونيون



أخواني اللي عنده خبرة في الامر يفيدنا بارك الله فيكم​