الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 14,527
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم اخواني
اخواني توجد في قريتنا عجوز عندها بنت قبل شي شهر
سافرت البنت الى السعودية و بدأت تشتغل في مجال الصحة
العجوز تعبانة و ممكن راح تعمل عملية
العجوز اتصلت بي تريد ان تعرف عن طريقة تحويل الاموال
من السعودية الى الجزاير
اسهل و اسرع و أءمن طريقة
ـ في النت لقيت إشادة بوكالة
ويسترن يونيون
أخواني اللي عنده خبرة في الامر يفيدنا بارك الله فيكم
اخواني توجد في قريتنا عجوز عندها بنت قبل شي شهر
سافرت البنت الى السعودية و بدأت تشتغل في مجال الصحة
العجوز تعبانة و ممكن راح تعمل عملية
العجوز اتصلت بي تريد ان تعرف عن طريقة تحويل الاموال
من السعودية الى الجزاير
اسهل و اسرع و أءمن طريقة
ـ في النت لقيت إشادة بوكالة
ويسترن يونيون
أخواني اللي عنده خبرة في الامر يفيدنا بارك الله فيكم
آخر تعديل: