لماوي/ة تحت باراصول هارب من الشمس

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
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- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان شاءالله تكونوا كامل بخير مع
جيت نقرعج عليكم بشوي أسئلة خفيفة:
1-أنت كائن صيفي ولاشتوي؟ يعني تحب فصيل الصيف ولاالشتاء؟
2-روتينك في فصل الصيف يعني واش تدير كي تنوض الصباح حتان للعشية؟
3-الأماكن لي تحب تزورها في فصل الصيف؟
4-أكلاتك المفضلة في فصل الصيف؟
5-حوايج تحبهم في فصل الصيف؟
ان شاءالله تكونوا كامل بخير مع
جيت نقرعج عليكم بشوي أسئلة خفيفة:
1-أنت كائن صيفي ولاشتوي؟ يعني تحب فصيل الصيف ولاالشتاء؟
2-روتينك في فصل الصيف يعني واش تدير كي تنوض الصباح حتان للعشية؟
3-الأماكن لي تحب تزورها في فصل الصيف؟
4-أكلاتك المفضلة في فصل الصيف؟
5-حوايج تحبهم في فصل الصيف؟