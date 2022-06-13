  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق للتلاميذ المقبلين على شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا

لماوي/ة تحت باراصول هارب من الشمس

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
49,509
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ان شاءالله تكونوا كامل بخير مع

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جيت نقرعج عليكم بشوي أسئلة خفيفة:


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1-أنت كائن صيفي ولاشتوي؟ يعني تحب فصيل الصيف ولاالشتاء؟

2-روتينك في فصل الصيف يعني واش تدير كي تنوض الصباح حتان للعشية؟

3-الأماكن لي تحب تزورها في فصل الصيف؟

4-أكلاتك المفضلة في فصل الصيف؟

5-حوايج تحبهم في فصل الصيف؟


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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
49,509
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
1-انا كائن شتوي بامتياز تاع زاورة ومونطو ولوبيا هههه
2-روتيني نورمال نوض صباح نقضي شغالاتي مع لولاد العايلة مرات نخرجو نحوسو مرات رانا مع لكليماتيزور
مرات نسافرو وهكذا.
3-في الصيف نحب البحر ومنحبش الضياف بزاف ومنحبش نكون انا ضيفة انا مع زور وخفف.
4-اكلي المفضل في الصيف
الدلاااع

5-في الصيف نحب نستغل وقتي في حوايج تفيدني
واكيد التحواس ههههه
 
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