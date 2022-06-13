لماوي/ة تحت باراصول هارب من الشمس

1-انا كائن شتوي بامتياز تاع زاورة ومونطو ولوبيا هههه

2-روتيني نورمال نوض صباح نقضي شغالاتي مع لولاد العايلة مرات نخرجو نحوسو مرات رانا مع لكليماتيزور

مرات نسافرو وهكذا.

3-في الصيف نحب البحر ومنحبش الضياف بزاف ومنحبش نكون انا ضيفة انا مع زور وخفف.

4-اكلي المفضل في الصيف

الدلاااع



5-في الصيف نحب نستغل وقتي في حوايج تفيدني

واكيد التحواس ههههه