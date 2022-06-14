حاول أن تتخيل الدنيا بلا موت ..الدنيا من أيام آدم .. والمخلوقات وهي تتراكم فيها ولاتموت .. الناس . و الذباب . و الضفادع . و الحشائش . و الديدان . و هي تتراكم . و يصعد بعضها على أكتاف بعض . حتى تسد عين الشمس.. إن الحياة تبدو شيئاً كالاختناق .إن الكائن الحي يحب نفسه فقط .. و يحب اللحظة الصغيرة التي يعيشها و لهذا يكره الموت .. و لكن الموت يحب كل اللحظات و يحب الزمن .. و يحب المستقبل .. و لهذا يتساقط الناس من غرباله كالنشارة ، ليقوم على أشلائهم ناس آخرون أحسن منهم و هكذا دواليك الموت هو عملية المونتاج التي تعمل في الشريط الوجودي كله فتقصه إلى عدة لقطات واقعية .. كل منها له عمر محدود .

.. من كتــاب " لغز الموت " د مصطفى محمود - رحمه اللَّه.