جار أبي حنيفة السكير

كان لأبي حنيفة جار سكير فاسد، نصحه حتى تعب من كثر نصحه.. فتركه. وذات يوم طرقت الباب زوجة السكير تدعو أبا حنيفة للصلاة على زوجها السكير بعد موته.. فرفض ! وفي منامه جاءه السكير وهو يتمشى في بساتين الجنة ويقول : "قولوا لأبي حنيفة : الحمد لله أن لم تجعل الجنة بيده!" و لما أفاق سأل زوجته عن حاله.. فقالت: هو ماتعرف عنه، غير أنه كان في كل يوم جمعة يطعم أيتام الحي، ويمسح على رؤوسهم، ويبكي ويقول ادعوا لعمكم ؛ فلعلها كانت دعوة أحدهم. فندم أبو حنيفة أشد الندم! لا تسبوا أصحاب المعاصي ولاتحتقروهم، فإنما نحيا بستر الله ولا تغترو بكثرة صيام او صلاة فلا تدري من يكون إلى الله أقرب ...