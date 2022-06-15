ديروني ختكم ودبرو عليا مكلاه الكلام الجارح

انا متزوجة عندي14 سنة زعما ديت لينحبو ويحبني تلاقينا فالجامعة يبان راجل واعر واخلاقةوكلش والناس كل تحبو وتشهد بيه.. عندنا ضرك اربع اطفال ومنذ عام اكتشفت انو خاني بالفيسبوك مع وحدة طاطا مفهمتش وقتها وعلاه المهم صراو مشاكل كبار قريب طلقنا وسامحتو علجال ولادي... وضرك لقيتو فاتح فيسبوك جديد بالتخبية ولقيتو امي معشواذ يعني مخنثين وباعثلهم.... حنهبل هنا باه طلعت معايا بلي من لمرة لولى تبع الطاطات علجال اللواط اكرمكم الله ا. حنهبل معرفت واش ندير معنديش دليل وحرت نطلب نواجهو ونطلب الطلاق معندي ووين نروح انا وبناتي معندي خدمة دبرو عليا كل وحدة تحط روحها فبلاصتي وتقلي واش ندير