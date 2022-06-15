مشكلة الكثير من الناس يخلطون بين الانسان الطيب والانسان الضعيف

بينما الفرق بينهما كبير وكبير جدا....

فالحياة ليست ضعف وليست غباء كما يعتقد بسيطو التفكير.

بل هي منزلة عالية من الإنسانية والرحمة .والاحساس باالاخرين.

لاتقدر عليها سوى القلوب الصافية والأرواح النقية.

وهذا لايعني ان الطيب غير قادر على رد الاذى اواخذا حقه ممن اساء اليه

بل هي قراءة الشخص بالترفع عن الصغائر.

بينما الضعف هو قصور في تدبر الأمر والأخذ باالاسباب.

لذا

لاتسمح لأحد ان يشعرك ان طيبتك ضعف اوأنها اسوء خصالك.

وكن طيبا قويا

حتى لايتجرأ عليك قليلو التميز