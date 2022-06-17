الرڨدة الأسطورية تعرفوها ؟







يا ڨلبي على هاذ الرڨدة الاسطورية الارستوقراطية.





صباح الليل عليكم جميعا ان شاء الله تكونو بخير



نورمالمون كاين اللي منكم جربوها وعاشوها بنات واولاد في الصغر او في الكبر يا إما كانت في اطار العمل يعني شونطيات ولا زيارة لبيت العايلة ولا في عرس او مناسبة والا عايشها يومي لحد الان المهم في هاذ الرڨدة هي المشايخة والحكايات والڨصرة والبسط اللي تصرى قبل النوم متشراش بالمال سيرتو لما يكون معاكم واحد نتاع قوالب وضحك ونكات ويحب الروايات مع نسائم الليل العليلة اللي تدغدغ اطرافك وتجعلك مسترخيا مبسوطا ومنتعش وفي اخر الليل يبدى البرد يقرص فيك وتبدى تغطي في جسمك من كل جيهة وانت وزهرك في الغطاء الزاورة اذا كانت قصيرة ماعليك الا تتكمش في روحك.



وفي هدوء الصباح يوقضك من النوم العميق الى النوم الخفيف صياح الديك،، الفروج ،،، السردوك ،،، الشاب مامي سميه ماتشاء ومتحبش تنوض من بلاصتك الا لما يكثر الحديث والهرج مساميك وعياط الشيخ من بعيد ،، ياتل نوضوا البهايم ناضت وانتوما مزلتو راڨدين ،،، نوض منك ليه .. وهكذا

وكاين واحد يستقهوى يبدا يهدر مع صاحبو عند وذنك ميسكتش صباح الليل عليكم جميعا ان شاء الله تكونو بخيرنورمالمون كاين اللي منكم جربوها وعاشوها بنات واولاد في الصغر او في الكبر يا إما كانت في اطار العمل يعني شونطيات ولا زيارة لبيت العايلة ولا في عرس او مناسبة والا عايشها يومي لحد الان المهم في هاذ الرڨدة هي المشايخة والحكايات والڨصرة والبسط اللي تصرى قبل النوم متشراش بالمال سيرتو لما يكون معاكم واحد نتاع قوالب وضحك ونكات ويحب الروايات مع نسائم الليل العليلة اللي تدغدغ اطرافك وتجعلك مسترخيا مبسوطا ومنتعش وفي اخر الليل يبدى البرد يقرص فيك وتبدى تغطي في جسمك من كل جيهة وانت وزهرك في الغطاء الزاورة اذا كانت قصيرة ماعليك الا تتكمش في روحك.وفي هدوء الصباح يوقضك من النوم العميق الى النوم الخفيف صياح الديك،، الفروج ،،، السردوك ،،، الشاب مامي سميه ماتشاء ومتحبش تنوض من بلاصتك الا لما يكثر الحديث والهرج مساميك وعياط الشيخ من بعيد ،، ياتل نوضوا البهايم ناضت وانتوما مزلتو راڨدين ،،، نوض منك ليه .. وهكذاوكاين واحد يستقهوى يبدا يهدر مع صاحبو عند وذنك ميسكتش

يسمط عليك الرڨدة



هاذ الرڨدة الاسطورية شكون جربها او جربتها علابالي بنات سويسرا يتكسلو شوية واحكولنا عليها وعلى مايصرا فيها.

شفت السعيد بن القروي يخي باع نص لارض وحفر بيها فوراج ڨبلة عمو الرقدي وزدموا عليه بني عمو بالمكاحل ....ايه بصح الحق عليه هو اللي ،،، هاشرب النذير قهوتك بردت ،، نزيدك السكرآ العياشي ،،، العياشي ارواح هاهي القهوة هنا........الخ