السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاْتُهْ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرّحِي ْ م و َ الصّلَاْةُ والسَّلَامُ عَلَىْ نَبِيِّنَا وَ رَسُوْلِنَا وَ حَبِيْبِنَاْ و َ شَفِيْعِنَاْ و َ قُدْوَتِنَاْ طَهَ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الص ّ َلَاة وَ أَزْكَىْ الت ّ َسْلِيْمْ

أم ّ َا بَعْد:

بداية كنت أكتب لأكتب.. ثم أصبحت أكتب لأعبر عما في نفسي.. أما الآن فأنا أكتب لأكتب، وأعبر عما في نفسي، وأخبر العالم عن دواخلي..

اليوم أعتبر قلمي صديقي و أنيسي.. رفيقي وسندي.. قوتي و متعتي..

لم أعد أجد للحياة لذة بدون كتابة، فأصبحت الكتابة مكانا لي لأعيش فيه.

لذلك..

اليوم: السبت 18/06/ 2022

الساعة: 00:15

أفتتح مدونتي الخاصة لأبوح فيها عما يوجد في دهاليز نفسي..

أسميتها "ملاذي الدافئ" لتكون ملجئي و أماني حين يقسو علي العالم..

أتمنى منكم المتابعة التي أتشرف بها ♡

أخوكم في الله...