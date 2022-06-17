  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق للتلاميذ المقبلين على شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا

"♡ملاذي الدافئ♡"

أستاذ الفلسفة

أستاذ الفلسفة

:: عضو مُشارك ::
إنضم
21 ماي 2022
المشاركات
430
النقاط
13
العمر
25
محل الإقامة
باتنة
الجنس
ذكر
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاْتُهْ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرّحِيْم وَ الصّلَاْةُ والسَّلَامُ عَلَىْ نَبِيِّنَا وَ رَسُوْلِنَا وَ حَبِيْبِنَاْ وَ شَفِيْعِنَاْ وَ قُدْوَتِنَاْ طَهَ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاة وَ أَزْكَىْ التَّسْلِيْمْ
أمَّا بَعْد:
بداية كنت أكتب لأكتب.. ثم أصبحت أكتب لأعبر عما في نفسي.. أما الآن فأنا أكتب لأكتب، وأعبر عما في نفسي، وأخبر العالم عن دواخلي..
اليوم أعتبر قلمي صديقي و أنيسي.. رفيقي وسندي.. قوتي و متعتي..
لم أعد أجد للحياة لذة بدون كتابة، فأصبحت الكتابة مكانا لي لأعيش فيه.
لذلك..
اليوم: السبت 18/06/ 2022
الساعة: 00:15
أفتتح مدونتي الخاصة لأبوح فيها عما يوجد في دهاليز نفسي..
أسميتها "ملاذي الدافئ" لتكون ملجئي و أماني حين يقسو علي العالم..
أتمنى منكم المتابعة التي أتشرف بها ♡
أخوكم في الله...
 
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