أستاذ الفلسفة
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السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاْتُهْ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرّحِيْم وَ الصّلَاْةُ والسَّلَامُ عَلَىْ نَبِيِّنَا وَ رَسُوْلِنَا وَ حَبِيْبِنَاْ وَ شَفِيْعِنَاْ وَ قُدْوَتِنَاْ طَهَ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاة وَ أَزْكَىْ التَّسْلِيْمْ
أمَّا بَعْد:
بداية كنت أكتب لأكتب.. ثم أصبحت أكتب لأعبر عما في نفسي.. أما الآن فأنا أكتب لأكتب، وأعبر عما في نفسي، وأخبر العالم عن دواخلي..
اليوم أعتبر قلمي صديقي و أنيسي.. رفيقي وسندي.. قوتي و متعتي..
لم أعد أجد للحياة لذة بدون كتابة، فأصبحت الكتابة مكانا لي لأعيش فيه.
لذلك..
اليوم: السبت 18/06/ 2022
الساعة: 00:15
أفتتح مدونتي الخاصة لأبوح فيها عما يوجد في دهاليز نفسي..
أسميتها "ملاذي الدافئ" لتكون ملجئي و أماني حين يقسو علي العالم..
أتمنى منكم المتابعة التي أتشرف بها ♡
أخوكم في الله...
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرّحِيْم وَ الصّلَاْةُ والسَّلَامُ عَلَىْ نَبِيِّنَا وَ رَسُوْلِنَا وَ حَبِيْبِنَاْ وَ شَفِيْعِنَاْ وَ قُدْوَتِنَاْ طَهَ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاة وَ أَزْكَىْ التَّسْلِيْمْ
أمَّا بَعْد:
بداية كنت أكتب لأكتب.. ثم أصبحت أكتب لأعبر عما في نفسي.. أما الآن فأنا أكتب لأكتب، وأعبر عما في نفسي، وأخبر العالم عن دواخلي..
اليوم أعتبر قلمي صديقي و أنيسي.. رفيقي وسندي.. قوتي و متعتي..
لم أعد أجد للحياة لذة بدون كتابة، فأصبحت الكتابة مكانا لي لأعيش فيه.
لذلك..
اليوم: السبت 18/06/ 2022
الساعة: 00:15
أفتتح مدونتي الخاصة لأبوح فيها عما يوجد في دهاليز نفسي..
أسميتها "ملاذي الدافئ" لتكون ملجئي و أماني حين يقسو علي العالم..
أتمنى منكم المتابعة التي أتشرف بها ♡
أخوكم في الله...