الجسم البشري

السلام عليكم
بيانات يجب أن نعرفها ...
1: عدد العظام: 206
2: عدد العضلات: 639
3: عدد الكلى: 2
4: عدد أسنان الحليب: 20
5: عدد الضلوع: 24 (12 زوجًا)
6: عدد حجرات القلب: 4
7: أكبر شريان: الشريان الأورطي
8: ضغط الدم الطبيعي: 120/80 مم زئبق
9: درجة حموضة الدم: 7.4
10: عدد النخاع الشوكي في النخاع الشوكي: 33
11: عدد النخاع الشوكي في العنق: 7
12: عدد عظام الأذن الوسطى: 6
13: عدد عظام الوجه: 14
14: عدد العظام في الجمجمة: 22
15: عدد عظام الصدر: 25
16: عدد عظام الذراع: 6
17: عدد عضلات الذراع البشرية: 72
19: الاكبر سنا: الجلد
20: أكبر عضو: الكبد
21: أكبر خلية: بويضة
22: أصغر خلية: الخلية المنوية
23: أصغر عظمة: الأذن الوسطى
24: أول عضو مزروع: كلية
25: متوسط طول الأمعاء الدقيقة: 7 أمتار
26: متوسط طول القولون: 1.5 متر
27: متوسط وزن المولود: 3 كغ
28: نبضات القلب في الدقيقة: 72 مرة
29: درجة حرارة الجسم: 37 درجة مئوية
30: متوسط حجم الدم: 4 إلى 5 لترات
31: عمر كريات الدم الحمراء: 120 يوم
32: عمر خلايا الدم البيضاء: 10 إلى 15 يوم
33: فترة الحمل: 280 يومًا (40 أسبوعًا)
34: عدد العظام في أقدام الإنسان: 33
35: عدد العظام في كل معصم: 8
36: عدد عظام اليد: 27
37: أكبر غدة صماء: غدة درقية
38: أكبر عضو لمفاوي: الطحال
40: أكبر وأقوى عظمة: عظم الفخذ
41: أصغر عضلة: الستيرويد (الأذن الوسطى). 41: عدد الكروموسوم: 46 (23 زوجًا)
42: عدد العظام عند المولود: 306
43: لزوجة الدم: 4.5 إلى 5.5
44: فصيلة دم المتبرع العالمية: O.
45: فصيلة الدم المتلقي العالمي: AB
46: أكبر عدد من الكريات البيض: وحيدات
47: أصغر كريات الدم البيضاء: الخلايا الليمفاوية
48: الزيادة في عدد خلايا الدم الحمراء تسمى بولي غلوبولين.
49: بنك دم الجسم هو: الطحال
50: يسمى نهر الحياة بالدم. مستوى الكوليسترول الطبيعي في الدم: 100 ملغ / ديسيلتر
52: الجزء السائل من الدم هو: البلازما سبحانك ما أعظمك. (جعل الله كل شيء كاملاً)
بيانات يجب أن نعرفها ...
1: عدد العظام: 206
2: عدد العضلات: 639
3: عدد الكلى: 2
4: عدد أسنان الحليب: 20
5: عدد الضلوع: 24 (12 زوجًا)
6: عدد حجرات القلب: 4
7: أكبر شريان: الشريان الأورطي
8: ضغط الدم الطبيعي: 120/80 مم زئبق
9: درجة حموضة الدم: 7.4
10: عدد النخاع الشوكي في النخاع الشوكي: 33
11: عدد النخاع الشوكي في العنق: 7
12: عدد عظام الأذن الوسطى: 6
13: عدد عظام الوجه: 14
14: عدد العظام في الجمجمة: 22
15: عدد عظام الصدر: 25
16: عدد عظام الذراع: 6
17: عدد عضلات الذراع البشرية: 72
19: الاكبر سنا: الجلد
20: أكبر عضو: الكبد
21: أكبر خلية: بويضة
22: أصغر خلية: الخلية المنوية
23: أصغر عظمة: الأذن الوسطى
24: أول عضو مزروع: كلية
25: متوسط طول الأمعاء الدقيقة: 7 أمتار
26: متوسط طول القولون: 1.5 متر
27: متوسط وزن المولود: 3 كغ
28: نبضات القلب في الدقيقة: 72 مرة
29: درجة حرارة الجسم: 37 درجة مئوية
30: متوسط حجم الدم: 4 إلى 5 لترات
31: عمر كريات الدم الحمراء: 120 يوم
32: عمر خلايا الدم البيضاء: 10 إلى 15 يوم
33: فترة الحمل: 280 يومًا (40 أسبوعًا)
34: عدد العظام في أقدام الإنسان: 33
35: عدد العظام في كل معصم: 8
36: عدد عظام اليد: 27
37: أكبر غدة صماء: غدة درقية
38: أكبر عضو لمفاوي: الطحال
40: أكبر وأقوى عظمة: عظم الفخذ
41: أصغر عضلة: الستيرويد (الأذن الوسطى). 41: عدد الكروموسوم: 46 (23 زوجًا)
42: عدد العظام عند المولود: 306
43: لزوجة الدم: 4.5 إلى 5.5
44: فصيلة دم المتبرع العالمية: O.
45: فصيلة الدم المتلقي العالمي: AB
46: أكبر عدد من الكريات البيض: وحيدات
47: أصغر كريات الدم البيضاء: الخلايا الليمفاوية
48: الزيادة في عدد خلايا الدم الحمراء تسمى بولي غلوبولين.
49: بنك دم الجسم هو: الطحال
50: يسمى نهر الحياة بالدم. مستوى الكوليسترول الطبيعي في الدم: 100 ملغ / ديسيلتر
52: الجزء السائل من الدم هو: البلازما سبحانك ما أعظمك. (جعل الله كل شيء كاملاً)
________================________________
1: Number of bones: 206
2: Number of muscles: 639
3: Number of kidneys: 2
4: Number of milk teeth: 20
5: Number of ribs: 24 (12 pairs)
6: Number of heart chambers: 4
7: Largest artery: aorta
8: Normal blood pressure: 120/80 mmHg
9: Blood pH: 7.4
10: The number of spinal cord in the spinal cord: 33
11: Number of spinal cord in the neck: 7
12: Number of bones in the middle ear: 6
13: Number of bones on the face: 14
14: Number of bones in the skull: 22
15: Number of bones in the chest: 25
16: Number of bones in the arm: 6
17: Number of muscles in the human arm: 72
19: The oldest member: leather
20: Largest Organ: liver
21: Largest cell: ovum
22: The smallest cell: the sperm cell
23: The smallest bone: the middle ear
24: The first transplanted organ: a kidney
25: Average length of small intestine: 7 meters
26: Average Colon Length: 1.5 meters
27: Average weight of newborn baby: 3 kg
28: Heartbeat per minute: 72 times
29: Body temperature: 37 ° C
30: Average blood volume: 4 to 5 liters
31: Age of red blood cells: 120 days
32: Age of white blood cells: 10 to 15 days
33: Pregnancy period: 280 days (40 weeks)
34: Number of bones in human feet: 33
35: Number of bones in each wrist: 8
36: Number of hand bones: 27
37: Largest endocrine gland: thyroid gland
38: Largest lymphatic organ: spleen
40: Largest and strongest bone: femur
41: The smallest muscle: the steroidus (middle ear)
41: Chromosome number: 46 (23 pairs)
42: Number of bones in a newborn baby: 306
43: Blood viscosity: 4.5 to 5.5
44: Universal Donor Blood Group: O.
45: Universal Receiver Blood Group: AB
46: Largest leukocyte: monocyte
47: The smallest leukocyte: lymphocyte
48: An increase in the number of red blood cells is called polyglobulin.
49: The blood bank of the body is: spleen
50: The river of life is called blood.
51: Normal blood cholesterol level: 100 mg / dL
52: The liquid part of blood is: plasma
Glory be to Thee, O Lord, how great Thou art!
(God made everything perfect)
1: Number of bones: 206
2: Number of muscles: 639
3: Number of kidneys: 2
4: Number of milk teeth: 20
5: Number of ribs: 24 (12 pairs)
6: Number of heart chambers: 4
7: Largest artery: aorta
8: Normal blood pressure: 120/80 mmHg
9: Blood pH: 7.4
10: The number of spinal cord in the spinal cord: 33
11: Number of spinal cord in the neck: 7
12: Number of bones in the middle ear: 6
13: Number of bones on the face: 14
14: Number of bones in the skull: 22
15: Number of bones in the chest: 25
16: Number of bones in the arm: 6
17: Number of muscles in the human arm: 72
19: The oldest member: leather
20: Largest Organ: liver
21: Largest cell: ovum
22: The smallest cell: the sperm cell
23: The smallest bone: the middle ear
24: The first transplanted organ: a kidney
25: Average length of small intestine: 7 meters
26: Average Colon Length: 1.5 meters
27: Average weight of newborn baby: 3 kg
28: Heartbeat per minute: 72 times
29: Body temperature: 37 ° C
30: Average blood volume: 4 to 5 liters
31: Age of red blood cells: 120 days
32: Age of white blood cells: 10 to 15 days
33: Pregnancy period: 280 days (40 weeks)
34: Number of bones in human feet: 33
35: Number of bones in each wrist: 8
36: Number of hand bones: 27
37: Largest endocrine gland: thyroid gland
38: Largest lymphatic organ: spleen
40: Largest and strongest bone: femur
41: The smallest muscle: the steroidus (middle ear)
41: Chromosome number: 46 (23 pairs)
42: Number of bones in a newborn baby: 306
43: Blood viscosity: 4.5 to 5.5
44: Universal Donor Blood Group: O.
45: Universal Receiver Blood Group: AB
46: Largest leukocyte: monocyte
47: The smallest leukocyte: lymphocyte
48: An increase in the number of red blood cells is called polyglobulin.
49: The blood bank of the body is: spleen
50: The river of life is called blood.
51: Normal blood cholesterol level: 100 mg / dL
52: The liquid part of blood is: plasma
Glory be to Thee, O Lord, how great Thou art!
(God made everything perfect)