الله،،الله ،،، ق خليني نهدر ،،، ياتلا هـ اخرجي

فريد أبوفيصل
:: نجم اللمة::
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شرح المفردات :
ياتل : أيها وتقال للمذكر والجماعة
ياتلا : أيتها وتقال للمؤنت
وانا نقوللكم :
ياتل ق خلوني نهدر راني نموت على منتدى اللمة،، الله ،، الله والله ق نشتيها نزه ،، اخرجي ،، ياتلا هاخرجي خليني نهدر.
السلام عليكم
نموت على هاذا المنتدى كل يوم راني فيه،، كك
نلعب ديما البابيفوت ،، كك
نكتب ديما المواضيع ،،كك
فيه المواضيع ياسر ونشارك فيها.
الله ،، الله ،، والله ق نموت على الاعضاء الزينين نتاوعها ،،كك
ايا ذرك ارجعي تهدري ولا الله لايهز عليك.
ههه تحية لناس ولاد نايل من الحدادة لحدادة
ولاد نايل عندهم معاملة مع الانثى والجنس اللطيف وحدها وفريدة من نوعها وعشرتهم ديما طيبة والقدر والاحترام مبدئ متشارك بين الجميع من الصغير الى الكبير ، الضيافة والكرم متجذرة في الاعماق والحرص على القيام بالواجبات كعيادة المريض ومشاركة الاقراح والافراح وتفقد كل غائب والاهتمام بكل سائل. ناس نياتهم بادية على وجوههم اتمنى ان لا تضمحل او تزول.
شرح المفردات :
ياتل : أيها وتقال للمذكر والجماعة
ياتلا : أيتها وتقال للمؤنت
وانا نقوللكم :
ياتل ق خلوني نهدر راني نموت على منتدى اللمة،، الله ،، الله والله ق نشتيها نزه ،، اخرجي ،، ياتلا هاخرجي خليني نهدر.
السلام عليكم
نموت على هاذا المنتدى كل يوم راني فيه،، كك
نلعب ديما البابيفوت ،، كك
نكتب ديما المواضيع ،،كك
فيه المواضيع ياسر ونشارك فيها.
الله ،، الله ،، والله ق نموت على الاعضاء الزينين نتاوعها ،،كك
ايا ذرك ارجعي تهدري ولا الله لايهز عليك.
ههه تحية لناس ولاد نايل من الحدادة لحدادة
ولاد نايل عندهم معاملة مع الانثى والجنس اللطيف وحدها وفريدة من نوعها وعشرتهم ديما طيبة والقدر والاحترام مبدئ متشارك بين الجميع من الصغير الى الكبير ، الضيافة والكرم متجذرة في الاعماق والحرص على القيام بالواجبات كعيادة المريض ومشاركة الاقراح والافراح وتفقد كل غائب والاهتمام بكل سائل. ناس نياتهم بادية على وجوههم اتمنى ان لا تضمحل او تزول.
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