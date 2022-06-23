الله،،الله ،،، ق خليني نهدر ،،، ياتلا هـ اخرجي

شاهدو المقطع أولاشرح المفردات :: أيها وتقال للمذكر والجماعة: أيتها وتقال للمؤنتوانا نقوللكم :ياتل ق خلوني نهدر راني نموت على منتدى اللمة،، الله ،، الله والله ق نشتيها نزه ،، اخرجي ،، ياتلا هاخرجي خليني نهدر.السلام عليكمنموت على هاذا المنتدى كل يوم راني فيه،، ككنلعب ديما البابيفوت ،، ككنكتب ديما المواضيع ،،ككفيه المواضيع ياسر ونشارك فيها.الله ،، الله ،، والله ق نموت على الاعضاء الزينين نتاوعها ،،ككايا ذرك ارجعي تهدري ولا الله لايهز عليك.ههه تحية لناس ولاد نايل من الحدادة لحدادةولاد نايل عندهم معاملة مع الانثى والجنس اللطيف وحدها وفريدة من نوعها وعشرتهم ديما طيبة والقدر والاحترام مبدئ متشارك بين الجميع من الصغير الى الكبير ، الضيافة والكرم متجذرة في الاعماق والحرص على القيام بالواجبات كعيادة المريض ومشاركة الاقراح والافراح وتفقد كل غائب والاهتمام بكل سائل. ناس نياتهم بادية على وجوههم اتمنى ان لا تضمحل او تزول.