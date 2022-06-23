  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق للتلاميذ المقبلين على شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا

لا تحزن

السها

السها

:: عضو منتسِب ::
إنضم
14 جوان 2022
المشاركات
19
النقاط
3
العمر
41
محل الإقامة
الجزائر سكيكدة
الجنس
أنثى
لا تحزن...

وتعلم الرسم على لوح مرير

و اضرب بالريشة لهبا فوق ألوان الصرير

. ليدرك الأسى.. أنّ بك منه الكثير

لا تحزن ..

تشبث و إن طال تشبثك، اصرخ..

سينتفض الزمن

السابق و اللاّحق

و يخرج من قمقمه الأسير

وان عجزت...

اذرف الدمع

نعم اذرفه.. حتى يفيض بك شجن القلب الكبير

و اعتلي أمواجه .. جذف ..

إلى أن تلفظك كل معاني الحزن..

كل الالم

لكن لا تحزن ..

وخذ القول مني

كل عسر إلى اليسر يسير

بقلمي ( حجايجي سها)
 
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