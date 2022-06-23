لا تحزن...



وتعلم الرسم على لوح مرير



و اضرب بالريشة لهبا فوق ألوان الصرير



. ليدرك الأسى.. أنّ بك منه الكثير



لا تحزن ..



تشبث و إن طال تشبثك، اصرخ..



سينتفض الزمن



السابق و اللاّحق



و يخرج من قمقمه الأسير



وان عجزت...



اذرف الدمع



نعم اذرفه.. حتى يفيض بك شجن القلب الكبير



و اعتلي أمواجه .. جذف ..



إلى أن تلفظك كل معاني الحزن..



كل الالم



لكن لا تحزن ..



وخذ القول مني



كل عسر إلى اليسر يسير



بقلمي ( حجايجي سها)