السها
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 14 جوان 2022
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- محل الإقامة
- الجزائر سكيكدة
- الجنس
- أنثى
لا تحزن...
وتعلم الرسم على لوح مرير
و اضرب بالريشة لهبا فوق ألوان الصرير
. ليدرك الأسى.. أنّ بك منه الكثير
لا تحزن ..
تشبث و إن طال تشبثك، اصرخ..
سينتفض الزمن
السابق و اللاّحق
و يخرج من قمقمه الأسير
وان عجزت...
اذرف الدمع
نعم اذرفه.. حتى يفيض بك شجن القلب الكبير
و اعتلي أمواجه .. جذف ..
إلى أن تلفظك كل معاني الحزن..
كل الالم
لكن لا تحزن ..
وخذ القول مني
كل عسر إلى اليسر يسير
بقلمي ( حجايجي سها)
وتعلم الرسم على لوح مرير
و اضرب بالريشة لهبا فوق ألوان الصرير
. ليدرك الأسى.. أنّ بك منه الكثير
لا تحزن ..
تشبث و إن طال تشبثك، اصرخ..
سينتفض الزمن
السابق و اللاّحق
و يخرج من قمقمه الأسير
وان عجزت...
اذرف الدمع
نعم اذرفه.. حتى يفيض بك شجن القلب الكبير
و اعتلي أمواجه .. جذف ..
إلى أن تلفظك كل معاني الحزن..
كل الالم
لكن لا تحزن ..
وخذ القول مني
كل عسر إلى اليسر يسير
بقلمي ( حجايجي سها)