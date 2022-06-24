ناصر dz
:: عضو بارز ::
هذه هي أول سيارة تحصل على مخالفة سرعة في التاريخ
هذه السيارة الأرنولد بنز حطّمت حدود السرعة بأربعة أضعاف في 1896.
دعونا نسافر بالزمن قليلاً، تخيّل نفسك في يناير 1896، وأنت واحد من بين القلّة الذين يمتلكون مركبات تعمل بمحركات احتراق داخلي، وبينما القانون يسمح للسيارات بالسير بسرعة قصوى 2 ميل في الساعة (3 كيلومتر) -وأجل الرقم صحيح تمامًا-، وهنالك شاب يدعى والتر أرنولد والذي يمكن وصفه بأنّه صنع ثورة حقيقية، فهو ليس فقط متصلاً بتاريخ دايملر -أم مرسيدس بنز- بكونه من أوائل أوائل الحاصلين على وكالة بيع مركبات بنز، بل أيضًا كان من حطّم قيود السرعة بالقرن التاسع عشر.
كان يقود مركبة أرنولد بنر 1896م بمقاطعة كينت بجنوب شرق لندن على سرعة 8 ميل (13 كيلومتر) في الساعة، وفي هذه الأثناء كان هنالك شرطي مرور يلوّح بأعلام حمراء هرع لركوب درّاجته وطارد والتر حتى قبض عليه، ولاحقًا تمّ تقديمه للمحاكمة بتهمة السرعة ودفع غرامة وقدرها شلن واحد.وبعد ذلك بفترة قصيرة، تمّ تغيير حدود السرعة إلى 14 ميل (23 كيلومتر) في الساعة،
هذه السيارة الأرنولد بنز حطّمت حدود السرعة بأربعة أضعاف في 1896.
دعونا نسافر بالزمن قليلاً، تخيّل نفسك في يناير 1896، وأنت واحد من بين القلّة الذين يمتلكون مركبات تعمل بمحركات احتراق داخلي، وبينما القانون يسمح للسيارات بالسير بسرعة قصوى 2 ميل في الساعة (3 كيلومتر) -وأجل الرقم صحيح تمامًا-، وهنالك شاب يدعى والتر أرنولد والذي يمكن وصفه بأنّه صنع ثورة حقيقية، فهو ليس فقط متصلاً بتاريخ دايملر -أم مرسيدس بنز- بكونه من أوائل أوائل الحاصلين على وكالة بيع مركبات بنز، بل أيضًا كان من حطّم قيود السرعة بالقرن التاسع عشر.
كان يقود مركبة أرنولد بنر 1896م بمقاطعة كينت بجنوب شرق لندن على سرعة 8 ميل (13 كيلومتر) في الساعة، وفي هذه الأثناء كان هنالك شرطي مرور يلوّح بأعلام حمراء هرع لركوب درّاجته وطارد والتر حتى قبض عليه، ولاحقًا تمّ تقديمه للمحاكمة بتهمة السرعة ودفع غرامة وقدرها شلن واحد.وبعد ذلك بفترة قصيرة، تمّ تغيير حدود السرعة إلى 14 ميل (23 كيلومتر) في الساعة،