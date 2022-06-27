  • انطلاق ألعاب البحر المتوسط {الباهية وهران 2022}

سيد الأفراح عندنا وعندكم؟

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
49,559
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يما نروح نشوف النتائج ونجي 👁
يويويويويويو نجحت نجحت
ألف ألف مبرووووووووك عليك يابنتي الحمد لله يارب
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يما في هذاك الوقت ناضت حطت القصعة. وحرحرت الغراااايف (البغرير)
الغرايف علامة الفرح والنجاحات نصبت طاجين الطين وبدات تطيب ورڨة ورا اختها. وجدت الطباسة وقاتلي ابداي فرڨي للجيران😍😍😍


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كان ومازال هذا هو علامة الفرح عندنا وعند يما

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والضيف لي يجي تطيبلو يما الغرايف ياكلو سخوووون


وانتم واش تخدمو للنجاحات؟






 
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