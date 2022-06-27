سيد الأفراح عندنا وعندكم؟

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 49,559
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يما نروح نشوف النتائج ونجي 👁
يويويويويويو نجحت نجحت
ألف ألف مبرووووووووك عليك يابنتي الحمد لله يارب
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يما في هذاك الوقت ناضت حطت القصعة. وحرحرت الغراااايف (البغرير)
الغرايف علامة الفرح والنجاحات نصبت طاجين الطين وبدات تطيب ورڨة ورا اختها. وجدت الطباسة وقاتلي ابداي فرڨي للجيران
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كان ومازال هذا هو علامة الفرح عندنا وعند يما
والضيف لي يجي تطيبلو يما الغرايف ياكلو سخوووون
وانتم واش تخدمو للنجاحات؟
يما نروح نشوف النتائج ونجي 👁
يويويويويويو نجحت نجحت
ألف ألف مبرووووووووك عليك يابنتي الحمد لله يارب
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
يما في هذاك الوقت ناضت حطت القصعة. وحرحرت الغراااايف (البغرير)
الغرايف علامة الفرح والنجاحات نصبت طاجين الطين وبدات تطيب ورڨة ورا اختها. وجدت الطباسة وقاتلي ابداي فرڨي للجيران
&&&&&&&&&&&&&&&&&
كان ومازال هذا هو علامة الفرح عندنا وعند يما
والضيف لي يجي تطيبلو يما الغرايف ياكلو سخوووون
وانتم واش تخدمو للنجاحات؟