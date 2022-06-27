التربية تعاون

من أكثر الامور التي تهز وجداني، كلمات متلعثمة من فم أم حائرة ، خائفة على مستقبل فلذة كبدها..تخشى مرضه ، أو انحرافه، أو فشله. ويكون الامر اكثر ايلاما ووجعا لقلبها، حين لا تجد مساعدة من الزوج، الذي بات دوره في بعض الأسر يشبه الى حد ما دور "عتروس الطرادة" "اللي سلفوه من عند الجيران