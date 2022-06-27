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التربية تعاون

سعد606

سعد606

:: عضو فعّال ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,545
النقاط
71
العمر
60
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
من أكثر الامور التي تهز وجداني، كلمات متلعثمة من فم أم حائرة ، خائفة على مستقبل فلذة كبدها..تخشى مرضه ، أو انحرافه، أو فشله. ويكون الامر اكثر ايلاما ووجعا لقلبها، حين لا تجد مساعدة من الزوج، الذي بات دوره في بعض الأسر يشبه الى حد ما دور "عتروس الطرادة" "اللي سلفوه من عند الجيران."
مخ الهدرة: التربيى تعاون....ماشي اولد وحصل في المرا.
 
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