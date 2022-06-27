#هل تعلم أن المتنبي هو القائل :
مصائبُ قومٍ عندَ قومٍ فوائدُ.
وهو القائل :
على قدرِ أهلِ العزمِ تأتي العزائمُ.....
وهو القائل :
وكلُّ الذي فوقَ الترابِ ترابُ....
وهو القائل :
ما كلُّ ما يتمناه المرءُ يدركُهُ تجري الرياحُ بما لا تشتهي السفنُ...
وهو القائل :
لا يَسلَمُ الشرفُ الرفيعُ من الأذى حتى يُراقَ على جوانبِهِ الدَّمُ..
وهو القائل :
إذا أنت أكرمتَ الكريمَ ملكْتَهُ وإن أنت أكرمتَ اللئيمَ تمرَّدا...
وهو القائل :
أعزُّ مكانٍ في الدُّنى سـرْجُ سابِحٍ وخيرُ جليسٍ في الزمانِ كتابُ....
وهو القائل :
ذو العقلِ يشقى في النعيـمِ بعقلهِ وأخو الجهالةِ في الشقاوةِ يَنْعَمُ....
وهو القائل :
فلا مجدَ في الدنيا لمن قلَّ مالُهُ ولا مالَ في الدنيا لمن قلَّ مجدُهُ.....
وهو القائل :
ومِن العداوةِ ما ينالُكَ نفعُـهُ ومِن الصداقةِ ما يَضُرُّ ويُؤْلِمُ..
وهو القائل :
وإذا أتتك مذمتي من ناقصٍ فهي الشهادةُ لي بأني فاضلُ...
وهو القائل :
وإذا لم يكنْ مِن المـوتِ بـدٌّ فمن العجزِ أن تكون جبانـا...
وهو القائل :
إذا غامرتَ في شرفٍ مرُومٍ فلا تقنعْ بما دون النجـومِ....
فطعمُ الموتِ في أمرٍ حقـيرٍ كطعمِ الموتِ في أمرٍ عظيمِ...
وهو القائل :
أغايةُ الدينِ أن تَحفوا شواربكـم يا أمةً ضحكت من جهلِها الأممُ
وهو القائل عن نفسه :
والقائل :
لا بقومي شرفتُ بل شرفوا بي وبنفسي فخرتُ لا بجدودي...
والقائل :
أنا الذي نظـرَ الأعمى إلى أدبي وأسـمعتْ كلماتي مَن به صممُ...
فالخيــلُ والليلُ والبيداءُ تعـرفُني والحربُ والضربُ والقرطاسُ والقلمُ...
والقائل :
ليس التعللُ بالآمالِ من إربي ولا القناعةُ بالإقلالِ من شيمي...
مصائبُ قومٍ عندَ قومٍ فوائدُ.
وهو القائل :
على قدرِ أهلِ العزمِ تأتي العزائمُ.....
وهو القائل :
وكلُّ الذي فوقَ الترابِ ترابُ....
وهو القائل :
ما كلُّ ما يتمناه المرءُ يدركُهُ تجري الرياحُ بما لا تشتهي السفنُ...
وهو القائل :
لا يَسلَمُ الشرفُ الرفيعُ من الأذى حتى يُراقَ على جوانبِهِ الدَّمُ..
وهو القائل :
إذا أنت أكرمتَ الكريمَ ملكْتَهُ وإن أنت أكرمتَ اللئيمَ تمرَّدا...
وهو القائل :
أعزُّ مكانٍ في الدُّنى سـرْجُ سابِحٍ وخيرُ جليسٍ في الزمانِ كتابُ....
وهو القائل :
ذو العقلِ يشقى في النعيـمِ بعقلهِ وأخو الجهالةِ في الشقاوةِ يَنْعَمُ....
وهو القائل :
فلا مجدَ في الدنيا لمن قلَّ مالُهُ ولا مالَ في الدنيا لمن قلَّ مجدُهُ.....
وهو القائل :
ومِن العداوةِ ما ينالُكَ نفعُـهُ ومِن الصداقةِ ما يَضُرُّ ويُؤْلِمُ..
وهو القائل :
وإذا أتتك مذمتي من ناقصٍ فهي الشهادةُ لي بأني فاضلُ...
وهو القائل :
وإذا لم يكنْ مِن المـوتِ بـدٌّ فمن العجزِ أن تكون جبانـا...
وهو القائل :
إذا غامرتَ في شرفٍ مرُومٍ فلا تقنعْ بما دون النجـومِ....
فطعمُ الموتِ في أمرٍ حقـيرٍ كطعمِ الموتِ في أمرٍ عظيمِ...
وهو القائل :
أغايةُ الدينِ أن تَحفوا شواربكـم يا أمةً ضحكت من جهلِها الأممُ
وهو القائل عن نفسه :
والقائل :
لا بقومي شرفتُ بل شرفوا بي وبنفسي فخرتُ لا بجدودي...
والقائل :
أنا الذي نظـرَ الأعمى إلى أدبي وأسـمعتْ كلماتي مَن به صممُ...
فالخيــلُ والليلُ والبيداءُ تعـرفُني والحربُ والضربُ والقرطاسُ والقلمُ...
والقائل :
ليس التعللُ بالآمالِ من إربي ولا القناعةُ بالإقلالِ من شيمي...