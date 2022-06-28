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طريقة تحميل صورة من الهاتف الى المنتدى

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
49,570
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
بسم الله 01.png



أردت ادراج طريقة وضع الصور حين نقوم بتحميلها من الهاتف وهو توضيح للأخ @أستاذ الفلسفة


Screenshot_2022-06-28-14-51-33-28.png




1-تذهب لمنتدى التصوير الذي نضع فيه المواضيع الخاصة بالهاتف او الكاميرا...
رابطه

www.4algeria.com

منتدى لقطات من تصويري [ تصوير خاص ]

هنا توضع الصور الحصريـة الملتقطة من طرف الأعضاء. [خاص بالصور الملتقطة بالكامرات الشخصية]
www.4algeria.com www.4algeria.com

تضغط على نشر موضوع

IMG_20220628_145555.jpg



2-اذهب الى ارفاق الملفات

IMG_20220628_145756.jpg


3-اختر الصورة


IMG_20220628_145908.jpg




4-اضغطكما هو موضح للتحصل على موضوع بالصور




IMG_20220628_150024.jpg
 
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