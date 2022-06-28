طريقة تحميل صورة من الهاتف الى المنتدى







أردت ادراج طريقة وضع الصور حين نقوم بتحميلها من الهاتف وهو توضيح للأخ @أستاذ الفلسفة

منتدى لقطات من تصويري [ تصوير خاص ] هنا توضع الصور الحصريـة الملتقطة من طرف الأعضاء. [خاص بالصور الملتقطة بالكامرات الشخصية]

1-تذهب لمنتدى التصوير الذي نضع فيه المواضيع الخاصة بالهاتف او الكاميرا...رابطهتضغط على نشر موضوع2-اذهب الى ارفاق الملفات3-اختر الصورة4-اضغطكما هو موضح للتحصل على موضوع بالصور