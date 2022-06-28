طريقة تحميل صورة من الهاتف الى المنتدى

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
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- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
أردت ادراج طريقة وضع الصور حين نقوم بتحميلها من الهاتف وهو توضيح للأخ @أستاذ الفلسفة
1-تذهب لمنتدى التصوير الذي نضع فيه المواضيع الخاصة بالهاتف او الكاميرا...
رابطه
منتدى لقطات من تصويري [ تصوير خاص ]
هنا توضع الصور الحصريـة الملتقطة من طرف الأعضاء. [خاص بالصور الملتقطة بالكامرات الشخصية]
www.4algeria.com
تضغط على نشر موضوع
2-اذهب الى ارفاق الملفات
3-اختر الصورة
4-اضغطكما هو موضح للتحصل على موضوع بالصور