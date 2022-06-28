ليليا مرام
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دعوني أرحب بنفسي بينكم فأحيانا وجب زيارتكم وحسابكم من نقص ومن زاد ....
موضوعي اليوم ربما تجدونه عنوان غريب لكن لا غرابة في نجتمعنا العام والخاص
إذن طاڨونا إخوتنا الموالة وأولاد نايل ومسيلة وسيدي عيسى لربما نفهم منهم الخلل
التبعبيع ...لمن إستطاع إليه سبيلا
أتحدث عن الأضحية التي عملت لنا ذبحة صدرية وجيبية فوقية وتحتية أي نعم هاته سنة حتةى سماع تبعبيع غالي ومكلف
كبش العيد وصل ل12مليون أقل كبش تقدر تسميه كبش ب6ملاين يعني فراي لو كل عام ذبحو ولادهم خير عن نفسي غير للخسارة نقعدو بلا فايدة لأهالينا يضحو بينا يدو أجر واحنا معاهم....
والأضحية للأسف لم تعد صدقة لوجه الله وللفقراء كل واحد يغلق بابو ونوافذ وتشم غير ريحة شوا وفالمقابل جارو يشم ويقولك صحا عيدك ويجي يقبل عليك ووجهو صحيح ...عن تجربتي صف نتاع جيران مقربون جدا ما نشوفوهمش سمانة ورا عيد باه يفتحو تواقي وبيبان علاه باه يخاف تعاتبو او تقولو عيب عليك غريب امر دنيا فبالي ناس هذي فاجعة من عيد لعيد تاكل لحم صدقة وما يصدقوش ياكلو حتى ذيل.....
الآن السبب موالة ترجع سبب للعلف وظروف وقساوة الرعي وغيرو وغيرو ومن جانب عندهم حق لكن زواولة واش ذنبهم لو كبش او خروف بمليون نص واش فيها عام كامل نلمو لابغا بال50 وناس كامل تذبح وتفرح لانو فرحة ذيك اكبر بزاف من مشوي او مقلي وشعال كنت وانا صغيرة نستنى عيد كبير على جال أجواء ذبح الآن ذيك بنة وراحت ذيك متعة ومكاش
رأيكم فأسعار الأضاحي وهل هي معقولة وهل تشوفو انو اي انسان يقدر عو عايلة كاملة يوفرلهم خروف بسعر شهريتين او ثلاث
ربي يقدر زواولة وربي يتقبل منكم ومنا ولي عندو جار يتفكرو او اخت ارملة او يتامى لمو اطفال يتامى فداركم خلوهم يشوفو أجواء عندكم أجر كبير
شكرا لكم
دعوني أرحب بنفسي بينكم فأحيانا وجب زيارتكم وحسابكم من نقص ومن زاد ....
موضوعي اليوم ربما تجدونه عنوان غريب لكن لا غرابة في نجتمعنا العام والخاص
إذن طاڨونا إخوتنا الموالة وأولاد نايل ومسيلة وسيدي عيسى لربما نفهم منهم الخلل
التبعبيع ...لمن إستطاع إليه سبيلا
أتحدث عن الأضحية التي عملت لنا ذبحة صدرية وجيبية فوقية وتحتية أي نعم هاته سنة حتةى سماع تبعبيع غالي ومكلف
كبش العيد وصل ل12مليون أقل كبش تقدر تسميه كبش ب6ملاين يعني فراي لو كل عام ذبحو ولادهم خير عن نفسي غير للخسارة نقعدو بلا فايدة لأهالينا يضحو بينا يدو أجر واحنا معاهم....
والأضحية للأسف لم تعد صدقة لوجه الله وللفقراء كل واحد يغلق بابو ونوافذ وتشم غير ريحة شوا وفالمقابل جارو يشم ويقولك صحا عيدك ويجي يقبل عليك ووجهو صحيح ...عن تجربتي صف نتاع جيران مقربون جدا ما نشوفوهمش سمانة ورا عيد باه يفتحو تواقي وبيبان علاه باه يخاف تعاتبو او تقولو عيب عليك غريب امر دنيا فبالي ناس هذي فاجعة من عيد لعيد تاكل لحم صدقة وما يصدقوش ياكلو حتى ذيل.....
الآن السبب موالة ترجع سبب للعلف وظروف وقساوة الرعي وغيرو وغيرو ومن جانب عندهم حق لكن زواولة واش ذنبهم لو كبش او خروف بمليون نص واش فيها عام كامل نلمو لابغا بال50 وناس كامل تذبح وتفرح لانو فرحة ذيك اكبر بزاف من مشوي او مقلي وشعال كنت وانا صغيرة نستنى عيد كبير على جال أجواء ذبح الآن ذيك بنة وراحت ذيك متعة ومكاش
رأيكم فأسعار الأضاحي وهل هي معقولة وهل تشوفو انو اي انسان يقدر عو عايلة كاملة يوفرلهم خروف بسعر شهريتين او ثلاث
ربي يقدر زواولة وربي يتقبل منكم ومنا ولي عندو جار يتفكرو او اخت ارملة او يتامى لمو اطفال يتامى فداركم خلوهم يشوفو أجواء عندكم أجر كبير
شكرا لكم