كناش ℓσɴєℓу GĪяℓ(تحدي ذوات الهمة)

السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته..أردت أن أشارك في هذه الفعالية الجميلة طالما أردت مثلها كي تشجعني لإكمال مخططاتي التي أمارس أغلبها في الصيف بسبب الانشغال بالمدرسة..في أول موضوع سأحاول جمع ما حققته من بداية الصيفاولا أكملت دورة تعليم الحلويات الصحية..ثانيا إستطعت و بفصل الله المحافظة على قراءة القرآن يوميا لكن بتدبر..ثالثا شارفت على إكمال كتاب لكنود كتاب رائع متحمسة لوضع الملخص هنا في المنتدى..رابعا أكملت خياطة ما تركته متراكما في فترة الدراسة لأبدأ بخياطة أنواع جديدة للعيد..خامسا كنت أستمع لمقاطع صوتية تتحدث عن قدرة الله و الدعاء و فضل الصلاة على النبي..داومت على أذكار الصباح و المساء.. فقط في فترة ما إنشغلت كثيرا فأصبحت انساها أحيانا..سادسا شاهدت مقاطع فيديو للدكتور محمد غنايم على اليوتيوب عن الغيرة و عصبية الرجال و اخلاق الغرب..هذا ما حققته و الحمد لله نلتقي في المرة القادمة مع تحسينات أخرى