لماذا البودكاست ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



مساء الخير لجميع أعضاء اللمة الكرام، وفي هذا الموضوع وددت أن أشارككم وسيلة من وسائل المعرفة ولماذا أفضلها عن باقي الوسائل كالمقالات وغيرها، ألا وهي البودكاست





في الجزائر وخصوصا في سنوات 2010 - 2015 إنتشرت الكثير من المفاهيم المغلوطة عن البودكاست، وروِّج على أنّه مجموعة سكاتشات أو فيديوهات ترفيهية، ولكن هذا مفهوم خاطئ عنه.



البودكاست بالعربية ( التدوين الصوتي ) هو نوع من أنواع المحتوى المسموع إنحدر من الإذاعة، وقد يكون على عدة صور، مثلا مقابلة بين شخصين أو أكثر، تدوين صوتي لشخص ما، قصة، وحتى يوجد بودكاست مخصص لتعليم اللغات !



يسمع البودكاست عبر منصات مخصصة له، كجوجل بودكاست، آبل بودكاست، سبوتيفاي، ساوند كلاود وغيرها ..



إذا لنرجع إلى النقطة التي ذكرتها في البداية وهي تفضيلي للبودكاست على باقي وسائل التعلم والمعرفة، وحتى الترفيه..



يعود هذا لكون المحتوى المسموع غير مقيد بمكان أو زمان، فيمكنك سماعه في النهار، في الليل، أثناء غسيل الصحون والأواني، أثناء قيادة السيارة أو ممارسة الرياضة، قبل النوم وووو، مما يسهل عليك التعرض لهذا المحتوى أثناء القيام بنشاط آخر..



إضافة لكون هذا النوع من ا لمحتوى غزيرا بالمعلومات وعميقا أكثر، ففي عصرنا هذا ومع انتشار مقاطع التيك توك القصير، والريلز على انستغرام والشورتز على يوتيوب وغيرها قلَّ تركيز الإنسان وصارت مدة تركيزه لا تتجاوز 8 ثوانٍ كما أشارت بضع دراسات، فالبودكاست يأتي هنا لحل المشكلة، كون أغلب الحلقات ذات مدة طويلة، تتراوح مابين العشرين دقيقة إلى 3 ساعات وحتى أكثر، مما يساهم في تنمية التركيز بشكل أكبر، والتعرف على المواضيع المطروحة بشكل أعمق وأكثر شمولية..



وأود الآن أن أشارك معكم أهم البودكاست التي ألهمتني وأفادتني، وكلها باللغة العربية : في الجزائر وخصوصا في سنوات 2010 - 2015 إنتشرت الكثير من المفاهيم المغلوطة عن البودكاست، وروِّج على أنّه مجموعة سكاتشات أو فيديوهات ترفيهية، ولكن هذا مفهوم خاطئ عنه.البودكاست بالعربية ( التدوين الصوتي ) هو نوع من أنواع المحتوى المسموع إنحدر من الإذاعة، وقد يكون على عدة صور، مثلا مقابلة بين شخصين أو أكثر، تدوين صوتي لشخص ما، قصة، وحتى يوجد بودكاست مخصص لتعليم اللغات !يسمع البودكاست عبر منصات مخصصة له، كجوجل بودكاست، آبل بودكاست، سبوتيفاي، ساوند كلاود وغيرها ..إذا لنرجع إلى النقطة التي ذكرتها في البداية وهي تفضيلي للبودكاست على باقي وسائل التعلم والمعرفة، وحتى الترفيه..يعود هذا لكون المحتوى المسموع غير مقيد بمكان أو زمان، فيمكنك سماعه في النهار، في الليل، أثناء غسيل الصحون والأواني، أثناء قيادة السيارة أو ممارسة الرياضة، قبل النوم وووو، مما يسهل عليك التعرض لهذا المحتوى أثناء القيام بنشاط آخر..إضافة لكون هذا النوع من ا لمحتوى غزيرا بالمعلومات وعميقا أكثر، ففي عصرنا هذا ومع انتشار مقاطع التيك توك القصير، والريلز على انستغرام والشورتز على يوتيوب وغيرها قلَّ تركيز الإنسان وصارت مدة تركيزه لا تتجاوز 8 ثوانٍ كما أشارت بضع دراسات، فالبودكاست يأتي هنا لحل المشكلة، كون أغلب الحلقات ذات مدة طويلة، تتراوح مابين العشرين دقيقة إلى 3 ساعات وحتى أكثر، مما يساهم في تنمية التركيز بشكل أكبر، والتعرف على المواضيع المطروحة بشكل أعمق وأكثر شمولية..وأود الآن أن أشارك معكم أهم البودكاست التي ألهمتني وأفادتني، وكلها باللغة العربية :

- بودكاست فنجان مع عبد الرحمن أبو مالح

- بودكاست كنبة السبت

- بودكاست تنفس

- بودكاست منبت

- بودكاست أبجورة

- بودكاست فصول محتوايز

- بودكاست ساندوتش ورقي

- بودكاست سوالف بزنس

- بودكاست قصرة

- بودكاست مقطع

- بودكاست بدل situation

- بودكاست بعد أمس

- بودكاست رموز

- بودكاست هدوء

- بودكاست علمي جدا

- بودكاست مربع

- بودكاست حكايات الحرب

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته