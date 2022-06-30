وصفة-طبية-عشبيه-لعلاج-وفتح-الشرايين

الدكتور السعودي احمد الدوسري عضو منظمة العفو الدولية يقول:

الشرايين المغلقة بالقلب ونقص التروية تحتاج لقسطرة وشبكة وتكلف 100000 ألف ريال سعودي كحد أدنى يعني ما يعادل (28000) ألف دولار إمريكي تقريباً.

إليكم طريقة علاج بتكلفة 20 ريال فقط..!!! كعلاج نهائي لفتح الشرايين المغلقة صدقة جارية عني و عن والدي وذريتي و ال بيتي و اهلي اجمعين و كل من يشارك هذا المنشور.

وصفة لعلاج الشرايين المغلقة (المسدودة) في الجسم، كانت سر مكتوم طريقة تحضير الخلطة والمكونات:

*1* مقدار فنجان زنجبيل مطحون.

*2* ليمونة واحده تغسل وتقطع.

*3* حبتين (2) فص ثوم مفروم.

*4* نصف فنجال خل تفاح.

*5* نصف فنجال كركم.

• يخلط الجميع ويوضع في كأس كبير ويسكب عليها ماء مغلي ويترك لمدة عشر دقائق، ثم يشرب منه وسيشعر براحة!!.

ووصيتي للكل بأن يستخدم هذه الطريقة شهرياً لتنظيف الشرايين في جسمه.

أرجو أن تصل إلى كل مريض فتكون سبباً في الشفاء بإذن الله له.. قد لا يكون لك أحد تعرفه مصاب بإنسداد في الشرايين.. لكن لا تعلم من قد يستفيد منها.

رب دعوة في ظلام الليل لمريض يتألم، تصل لعرش الرحمن، ونحن نيام،