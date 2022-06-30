أيها التجار الافاضل

لا شك أنكم تدركون مقدار فرحة الأولياء بأبنائهم الناجحين، وأن الكثير منهم سوف يضيق على نفسه ليفرح فلذة كبده بهدية، ومن الناجحين من سوف يجمع بلهفة ما يعطى له من نقود (باروك) من اخته واخيه ، من عمته وعمه ، ومن خالته وخاله، وحتى من جيرانه ...نظير نجاحه. ليحقق امنيته.

فرجاء.. رجاء..و يرحم الله والديكم ويبارك في رزقكم.

1- لا تغيرو اسعار الهدايا اغتناما للفرص، خاصة مع الزائرين من خارج المدينة أو الولاية.

2- لا تبتزو الآباء والامهات وتقولون (حتى شي..مراحش يقدر يغضب ولده و تَوْ يدفع...!!)

3- اصدقو القول واخلصو لهم النصحية في الشراء ففيهم قليل المعرفة، أو الساذج قليل الحيلة.

4- إن الحالة النفسية للطفل وهو يقتني الهدية سواء كان وحده او مع والده ، يكون في العادة تحت سيطرة نشوة الفرح(مرفوع) فلا تتعاملو معه بالحلية.

مخ الهدرة:كون تاجر صافي ربي يباركلك...تلعبها فايق، يبعثلك آفه تدي حقها منك ومن اولادك.