ساعات سعادة

لكل انسان زكريات يعيشها وتكون جميلة كل يوم نقابل اشياء كثيرة في حياتنا منها ما يصبح شيء نتذكرة في حياتنا ومنها اشياء ننساها ونمسحها من حياتنا ولاكن هناك اوقات جميلة نقضيها وتمر خلال ساعات قليلة من اليوم ولاكن تلك الساعات لها تاثير خاص علي حياة الانسان لما تحملة تلك الساعات من زكريات جميلة جدا ومن تلك الساعات الجميلة التي يعيشها الانسان ولا ينساها

1 ساعة الفرح عندما يحدث فرح لدي الانسان مثل فرح الزواج او الفرح بالنتيجة تلك اللحظات تدخل السعادة والسرور علي قلب الانسان ولا يستطيع الانسان ان ينساها



2ساعة النجاح عندما تتعب في شيء مثل المذاكرة طوال العام حتي ياتي اليوم وتضع كل مجهودك فية وتنتظر يوم النتيجة بفارغ الصبر وعندما تنجح نجاحا يحقق لك اهدافك تكون تلك الساعة التي سمعت فيها عن خبر نجاحك ساعة سعادة

3 ساعة حب عندما تجلس مع حبيبك الذي احببتة وتتحدث معة اجمل الكلمات الرومنسية يحبك وتحبة هذة الساعة يدق فيها قلبك لرؤية حبيبك الذي تحبة تلك الساعات لها تاثير جميل فهي رغم انها لحظات من الحياة ولاكنها تترك بصمة جميلة لدي الانسان اتمني ان تكون كل اوقاتكم التي تقضوها جميلة