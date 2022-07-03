دراسة حديثة تكشف إمكانية تشخيص الإصابة بفرط النشاط والتوحد من العيون

كشفت دراسة حديثة إمكانية تشخيص اضطرابات النمو العصبي مثل طيف التوحد، واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، عن طريق العيون.

وتعدُّ هذه الدراسة هي الأولى من نوعها، حيث توصل الباحثون إلى أن قياسات شبكية العين يمكن أن تحدد إشارات مميزة لكل من اضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه واضطراب طيف التوحد، وهو ما يوفر علامة بيولوجية محتملة، وذلك وفقا لما نشره موقع “Neuroscience News”.

وتمت التجربة من خلال استخدام مخطط كهربية الشبكية “ERG”، وهو اختبار تشخيصي يقيس النشاط الكهربائي لشبكية العين وفقًا لاستجابتها مع المنبه الضوئي. وبينت الدراسة أن الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أظهروا طاقة ERG الإجمالية أعلى، بينما أظهر المصابون بالتوحد طاقة أقل من ERG.

كما صرح دكتور بول كونستابل، اختصاصي البصريات بجامعة فليندرز، أن النتائج الأولية واعدة، وتشير إلى احتمالات تحسين التشخيص والعلاج في المستقبل، مؤكدًا أن “ASD وADHD من أكثر الاضطرابات شيوعًا حيث يجري تشخيصها في مرحلة الطفولة لأنهم غالبًا لهم السمات المتشابهة نفسها.