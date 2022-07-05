عرض ضخم للجيش الجزائري_بمناسبة الذكرى 60 للإستقلال

Golden Man
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 13 جانفي 2008
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- محل الإقامة
- أرض الله الواسعة
- الجنس
- ذكر
أعزائي أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية الكرام
ترقبو خلال الساعات القادمة من نهار اليوم(05-07-2022) _عرض عسكري ضخم ومتميز_للجيش الجزائري_بمناسبة الذكرى 60 للإستقلال
" سوف تطرح جميع فيديوهات العرض العسكري لنهار اليوم هنااااااا بهذه الصفحة_
شاركونا الفيديوهات التي تنال إعاجبكم ؟
" سوف يكون العرض بجانب جامع الجزائر الأعظم "أكبر ثالث مسجد في العالم"
وو سوف نرى أمور كثيرة وجميلة مع بعض___ (قوات خاصة وأسلحة متطورة جدا.. والعديد من المفاجآت..
:: فـ لتحيا الجزئر ::
ترقبو خلال الساعات القادمة من نهار اليوم(05-07-2022) _عرض عسكري ضخم ومتميز_للجيش الجزائري_بمناسبة الذكرى 60 للإستقلال
" سوف تطرح جميع فيديوهات العرض العسكري لنهار اليوم هنااااااا بهذه الصفحة_
شاركونا الفيديوهات التي تنال إعاجبكم ؟
" سوف يكون العرض بجانب جامع الجزائر الأعظم "أكبر ثالث مسجد في العالم"
وو سوف نرى أمور كثيرة وجميلة مع بعض___ (قوات خاصة وأسلحة متطورة جدا.. والعديد من المفاجآت..
:: فـ لتحيا الجزئر ::
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