يا زاهد فالدنيا مڨواك

Cheikh Khalil
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 26 مارس 2022
- المشاركات
- 6
- النقاط
- 3
- العمر
- 29
- محل الإقامة
- غرداية
- الجنس
- ذكر
يـا زاهـد فالـدنـيا مڨـواك
عـايـش الروحـك وحـدانـي
خيـرت الـعزلة هيـا دؤاك
وماهـمكـش فيهـا الفـانـي
ولا غـزال بـزيـنـو غـواك
بـالي عـندك راضـي هانـي
لا مـال لازيـن فـي دنـيا طـواك
كـان غيـر رب كيـفك هـدانـي
و درت حبـيبـي سـواك
علـى لاقـل يلـمع ليـا اسـنانـي
ويـا كاره الدنـيا مڨـواك
عايـش فـي عـزلـتك هـانـي
عايـش تـبع فـي هـواك
و أنـا شـوف هـويـا ويـن رمـانـي
هـواك انـت صـح يـهواك
..... يتبـع
عـايـش الروحـك وحـدانـي
خيـرت الـعزلة هيـا دؤاك
وماهـمكـش فيهـا الفـانـي
ولا غـزال بـزيـنـو غـواك
بـالي عـندك راضـي هانـي
لا مـال لازيـن فـي دنـيا طـواك
كـان غيـر رب كيـفك هـدانـي
و درت حبـيبـي سـواك
علـى لاقـل يلـمع ليـا اسـنانـي
ويـا كاره الدنـيا مڨـواك
عايـش فـي عـزلـتك هـانـي
عايـش تـبع فـي هـواك
و أنـا شـوف هـويـا ويـن رمـانـي
هـواك انـت صـح يـهواك
..... يتبـع