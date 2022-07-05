الصورة تتكلم...والله المستعان 😕😞

أستاذ الفلسفة
::أستاذ::
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عندما نضع 100 ميكروفون أمام شخص يتكلم كلام لا ينفع لا في الدنيا ولا في الآخرة ... تفهم أننا في ضياع...
والله المستعان
كلاهما جزائريان نجحا في الولايات المتحدة الأمريكية وكسبا الشهرة العالمية.... لكن لنكن واقعيين شتان بين الثرى والثرية
أحدهما عالم ذو براءات اختراع ودكتور جامعي وعالم افاد العالم اجمع باختراعاته والثاني منسق أغاني مهمته انتاج و عمل أغاني التي لا تسمن ولا تغني من جوع