الصورة تتكلم...والله المستعان 😕😞

عندما نضع 100 ميكروفون أمام شخص يتكلم كلام لا ينفع لا في الدنيا ولا في الآخرة ... تفهم أننا في ضياع...والله المستعانكلاهما جزائريان نجحا في الولايات المتحدة الأمريكية وكسبا الشهرة العالمية.... لكن لنكن واقعيين شتان بين الثرى والثريةأحدهما عالم ذو براءات اختراع ودكتور جامعي وعالم افاد العالم اجمع باختراعاته والثاني منسق أغاني مهمته انتاج و عمل أغاني التي لا تسمن ولا تغني من جوع