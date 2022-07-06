أهم إختصارات الويندوز

عبدالرؤوف1
::مؤهل للإشراف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المرشحين
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- 18 أفريل 2021
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا ومرحبا بجميع زوار وأعضاء منتدى اللمة الجزائرية
وددت في هذا الموضوع أن أجمع لكم بعضا من أهم اختصارات لوحة المفاتيح على الويندوز، بحيث تساعدكم هذه الإختصارات على الإنتاجية واختصار الوقت والجهد.
لنبدأ على بركة الله :
Ctrl+B
نص غليظ
Ctrl+I
نص مائل
Ctrl+U
التسطير على النص
Ctrl+X
قص
Ctrl+C
نسخ
Ctrl+V
لصق
Ctrl+Z
تراجع
Alt+Tab
التغيير بين النوافذ
Ctrl+S
حفظ
Ctrl+R
إعادة تحميل الصفحة ( المتصفح )
Ctrl+L
تحديد رابط الصفحة ( المتصفح )
Ctrl+N
فتح نافذة جديدة ( المتصفح )
Ctrl +N+Shift
فتح نافذة خفية جديدة ( المتصفح )
Windows +Shift +S
لقطة شاشة
Windows + D
إظهر سطح المكتب
Windows + L
غلق الحاسوب
Shift +Alt
تغيير اللغة
Windows + I
فتح الإعدادات
Alt + F4
غلق البرنامج
Ctrl + Esc
فتح قائمة إبدأ
F2
إعادة تسمية الملف او البرنامج المحدد
Windows +E
فتح مستكشف الملفات File Explorer
Ctrl + T
فتح بوابة جديدة في المتصفح