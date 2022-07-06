أهم إختصارات الويندوز

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أهلا ومرحبا بجميع زوار وأعضاء منتدى اللمة الجزائرية



وددت في هذا الموضوع أن أجمع لكم بعضا من أهم اختصارات لوحة المفاتيح على الويندوز، بحيث تساعدكم هذه الإختصارات على الإنتاجية واختصار الوقت والجهد.

لنبدأ على بركة الله :

