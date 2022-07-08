إصابة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي إثر إطلاق النار عليه ونقله إلى المستشفى في حالة حرجة

أفادت وسائل إعلام يابانية بإصابة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي إثر إطلاق النار عليه خلال إلقائه خطابا بمدينة نارا، وسط أنباء غير مؤكدة عن وضعه الصحي.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد تعرض رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي لهجوم اليوم الجمعة وشوهِد ينزف خلال فعالية في مدينة نارا الغربية وكان فاقدا للوعي.

من جهتها، أكدت الحكومة اليابانية الجمعة أن رئيس الوزراء السابق شينزو آبي كان ضحية هجوم مسلح في منطقة نارا بغرب البلاد.



وصرح المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو لصحافيين أنه "تم إطلاق النار على رئيس الوزراء السابق آبي حوالى الساعة 11:30 صباحا في نارا. وأوقف رجل يشتبه بأنه مطلق النار"، موضحا أن "حالة آبي غير معروفة حاليا".



وقالت هيئة البث اليابانية نقلا عن الشرطة إنه تم اعتقال مطلق النار على رئيس الوزراء السابق شينزو آبي وأن إطلاق الرصاص عليه تم ببندقية من الخلف.



كما أفادت وسائل الإعلام بأن رئيس الوزراء الياباني السابق لم تظهر عليه أيّ مؤشرات حيوية بعد نقله إلى المستشفى في أعقاب الهجوم.